Se llama "El Diego. De Fiorito a la eternidad". Se puede jugar desde esta medianoche, al cumplirse seis años del fallecimiento del genio del fútbol mundial

Un rosarino creó un videojuego para homenajear un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Diego Maradona , el mejor futbolista de todos los tiempos, un ícono pluridimensional y pluripotencial a la hora de caracterizar el ADN nacional junto a la talla de los próceres que formaron parte de la independencia nacional.

Se trata de "El Diego. De Fiorito a la eternidad" , un juego ambientado al estilo Arcade, como un estilo de retrojuego virtual, apto para todo público y a disposición de quienes desean explorarlo desde la medianoche de este miércoles 25 de noviembre, a seis años del "paso a la inmortalidad".

A partir de las 12 de la noche, el juego podrá jugarse en línea desde el sitio eldiego.ar o descargarse desde el playstore para los dispositivos de Android, de forma absolutamente libre y gratuita.

"Para nosotros es muy importante utilizar la tecnología como un medio para recordar el paso a la inmortalidad de quien nos impactó en la vida para rescatar esa figura del ídolo por encima del manoseo que sufrió en la última etapa de su vida", valoró en declaraciones a La Capital el desarrollados del juego, Manuel Leiva.

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Leiva, quien a su vez es presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), sostuvo que esta creación es un simple homenaje, gratuito y desinteresado para los hinchas maradonianos, a fin de evocar los hitos del "genio del fútbol mundial", a través de un recorrido en formato recreativo y en el que pueda disfrutar toda la familia.

"La idea es que la tecnología sirva para algo y no sólo se trate de resolver problemas. Es por eso que vivimos todo esto con mucha expectativa y alegría, puesto que esperamos que a partir de las 12 de la noche muchos fanáticos de Diego Maradona puedan disfrutar del juego desde el sitio el diego.ar, ya que creemos que desde un humilde homenaje podemos mostrar que la tecnología puede hacer el bien y poder recordar a Diego", destacó el desarrollador.

En qué consiste el juego

Leiva explicó que el juego tiene etapas definidas pero no tiene un final, es infinito, ya que está pensado desde el anhelo de eternidad. En sí, se trata de un juego divertido y sencillo a la vez, puesto que le trama se desarrolla a través de una línea de tiempo similar al dinosaurio que aparece en el buscador de Google cuando se cae la conexión a internet.

"La versión más completa está en la web y se juega sólo haciendo click con el mouse, de modo que cada jugador deberá conseguir monedas y saltar enemigos. La Copa del Mundo te hace inmortal y si colectás corazones te otorga una vida más. En tanto, las monedas permiten comprar camisetas y otros recursos", contó.

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En ese sentido, agregó: "Nosotros no nos creemos ni dueños de la verdad, ni únicos poseedores del legado ni nada de eso, sino que lo que creemos es que con esto podemos mover una fibra y y sobre todo mostrar esas dos cositas, que la tecnología puede servir para hacer el bien y que y que podemos recordar de mil maneras distintas a Diego, más allá de que pude verlo jugar, aunque nunca tuve la dimensión de lo que fue Maradona".

Fanático de Maradona desde su más temprana edad, Leiva repasó que el juego tiene un formato similar al prototipo que emerge cuando se cae la conexión a internet, aunque el plus pasa por todos los objetivos que propone el juego, en formato Arcade como los viejos videojuegos de salas.

Fiel a la definición enunciada alguna vez por uno de los periodistas deportivos cercanos al astro, Ernesto Cherquis Bialo, quien caracterizó a Maradona en diferentes facetas de la vida, dentro y fuera de la cancha, Leiva detalló que el juego atraviesa todos los ámbitos del considerado mejor jugador de todos los tiempos, pero no los banaliza.

Un Maradona para cada momento de la vida

"Hay un Diego para cada momento de la vida, como dijo Cherquis Bialo. Así atraviesa por todos sus equipos, momentos por la televisión, el paso por Cuba, Nápoli, Sevilla, Newell's, Boca, el entrenamiento en La Pampa cuando se afeita frente al espejo y un montón de situaciones, y hasta se permite momentos en la eternidad, con una mecánica muy simple y en un sólo click, para recorrer sus logros, hitos y coleccionar sus camisetas, sus peinados y sus excentricidades", explicó Leiva.

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Aseguró que es un verdadero y auténtico "retrogame", tipo Arcade, a través de una mecánica simple pero no por eso menos desafiante. Permite recorrer el gol a los ingleses, la discusión con Toresani en la Bombonera, la despedida que inmortalizó la frase "la pelota no se mancha" y hasta cuando estuvo junto a Charly García.

"La idea es que sea un juego colectivo para recordar a Diego en el día del paso a la eternidad", sintetizó Leiva quien comentó que hacía varios años que pensaba en la idea de hacer un juego dedicado a la figura de Diego Maradona y todos los hitos que atravesaron su vida y la vida de todos los argentinos.

Así, a través de las herramientas que brinda la tecnología, Leiva pudo canalizar y materializar ese sentimiento que siente por Diego Maradona. "Hace varios meses que vengo trabajando, cuenta con producción musical propia y las herramientas que brinda la tecnología", destacó.

También parafraseó con el ilustrador rosarino Roberto Fontanarrosa, quien dijo alguna vez "Qué me importa lo que Maradona hizo con su vida sino lo que hizo con la mía". En ese marco, reforzó ese mito popular al valorar la historia que cada argentino o extranjero pudo construir a través de la figura de Diego.