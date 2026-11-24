El gobierno británico destinará 18 millones de libras a ciberseguridad, fuerzas policiales y patrullaje marítimo en medio de la disputa petrolera con Argentina

La decisión se conoció en un momento de tensión diplomática con Argentina por la disputa de la soberanía sobre el archipiélago

El gobierno del Reino Unido anunció una inversión de 18 millones de libras esterlinas , equivalentes a unos 23 millones de dólares, para reforzar la seguridad en sus territorios de ultramar. El programa incluye a las Islas Malvinas , Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y contempla fondos para fortalecer las fuerzas policiales, los sistemas judiciales, la seguridad marítima y la ciberseguridad.

La decisión se conoció en un momento de tensión diplomática con el gobierno de Javier Milei por la disputa de soberanía sobre el archipiélago y el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en el Atlántico Sur.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, el monto invertido estará destinado a mejorar las capacidades policiales y los sistemas de justicia penal y penitenciaria. El plan también contempla inversiones en seguridad marítima y herramientas de ciberseguridad. Además, Londres buscará ampliar el intercambio de información y la cooperación entre los territorios que administra.

El documento oficial no menciona de manera explícita a la Argentina ni presenta la inversión como una respuesta al reclamo de soberanía.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, justificó la medida por el contexto internacional y la necesidad de fortalecer la cooperación entre esos territorios: "Los territorios de ultramar son una parte esencial de la familia de naciones británicas y, en un mundo más peligroso, nuestra seguridad está cada vez más interconectada".

También sostuvo que los fondos contribuirán a enfrentar distintas amenazas: "Mediante la mejora de la policía, la justicia y la seguridad, la financiación anunciada hoy contribuirá a protegernos de los actores malintencionados que pretenden perjudicarnos, desde el crimen organizado hasta los ciberdelincuentes y los Estados hostiles".

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La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas

El anuncio británico coincide con un nuevo capítulo de la disputa entre ambas naciones por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El foco está puesto en el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Las empresas prevén iniciar las perforaciones en 2027 y comenzar la extracción comercial de petróleo en 2028.

El gobierno argentino busca frenar esas operaciones y presentó un pedido de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La solicitud apunta a que el organismo ordene la suspensión de las actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.

La presentación judicial se suma a las medidas que impulsó Argentina contra las compañías que participan del proyecto. Londres, por su parte, rechazó las sanciones argentinas contra las empresas que operan en las islas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto pronunciarse el sábado 28 de noviembre sobre el pedido argentino para frenar de manera cautelar el proyecto Sea Lion.