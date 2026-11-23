El caso sucedió el domingo a la noche en un viaje de Pueblo Esther a Rosario. El conductor fue aprehendido por intento de privación ilegítima de la libertad

El automóvil cuyo chofer trabajaba con la aplicación Didi. Una pasajera denunció que quisieron retenerla en medio de un viaje

Un chofer de la aplicación de transporte DiDi fue detenido en la noche del domingo acusado de intentar retener a una joven pasajera en cercanías de la ruta nacional A012 y San Martín, en jurisdicción de Alvear .

Todo sucedió a partir de la denuncia que hizo ante efectivos del Comando Radioeléctrico de esa región el padre de una mujer de 25 años. El hombre planteó ante los policías que su hija había sufrido un intento de privación ilegítima de la libertad mientras viajaba en un automóvil solicitado mediante una aplicación de transporte.

Según el relato del denunciante, la muchacha había abordado un Chevrolet Corsa de color negro que tenía como destino Rosario. Pero, durante el trayecto y forma inesperada, la joven advirtió que el conductor se desvió de la ruta indicada por el sistema GPS y accedió por un camino rural.

Ante esa situación, la mujer le pidió al chofer que retomara el recorrido que marcaba la app, pero el hombre se negó a hacerlo con el argumento de que, yendo por esa calle de tierra, se acortaba la distancia del viaje.

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La mujer manifestó que, al intentar descender del vehículo, el conductor la habría sujetado del brazo izquierdo. Finalmente, logró escapar y correr hacia la ruta AO12, donde fue auxiliada por otro automovilista.

Tras la denuncia del caso, la Policía de Santa Fe montó un operativo de búsqueda que dio resultados positivos localizando el auto sobre Camino Rural San Martín. Así aprehendieron al conductor, Daniel L. de 51 años. La joven manifestó su intención de instar la acción penal y las actuaciones fueron derivadas a la Subcomisaría 8ª de Alvear.