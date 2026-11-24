Tras la consagración de la selección argentina en 2024, el certamen sudamericano volverá a Norteamérica con 16 equipos participantes

La selección argentina defenderá el bicampeonato de la Copa América en Estados Unidos.

La Conmebol confirmó oficialmente que la Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos en 2028 , al igual que sucedió en su edición anterior de 2024 que finalizó con el campeonato de la selección argentina . A su vez, el torneo contará nuevamente con 16 participantes al incorporar a seis equipos de Concacaf .

“¡Destino confirmado para la Conmebol Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta ”, compartió la cuenta oficial del certamen en X.

En relación con la incorporación de la Concacaf para este campeonato, desde la entidad sudamericana emitieron un comunicado en el que celebraron: “La alianza estratégica entre ambas confederaciones continuará impulsando el crecimiento y desarrollo del fútbol en sus respectivas regiones” .

Cabe destacar que, con este torneo que se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio , Estados Unidos será la sede de la Copa América por tercera vez entre las últimas cinco ediciones (2016, 2024 y 2028) , mientras que las dos restantes se llevaron a cabo en Brasil (2019 y 2021).

“Los detalles relacionados con las ciudades sede, los estadios, el calendario de partidos, así como información adicional sobre los mecanismos de clasificación de las selecciones de Concacaf, serán comunicados próximamente”, agregaron en el comunicado.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. pic.twitter.com/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) November 24, 2026

Qué selecciones disputarán la Copa América

Los diez seleccionados miembros de la Conmebol disputarán la Copa América tal como en cada edición, pero esta vez se sumarán seis equipos de la Concacaf que obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro 2027.

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Este certamen se disputará desde el 17 de junio hasta el 11 de julio de este año y le permitirá a las asociaciones miembro de la Concacaf a competir por un lugar en el torneo organizado por la Conmebol.

Por eso, además de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; los seis mejores de la Copa de Oro se sumarán a la pelea por el histórico título sudamericano.