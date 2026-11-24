La divisa informal subió $25 este martes y se negoció a $1.717 para la venta en la city rosarina. El oficial alcanzó un nuevo máximo histórico y el riesgo país superó los 1.100 puntos básicos.

El dólar blue superó este martes la barrera de los $1.700 en Rosario , en una jornada marcada por una fuerte presión cambiaria tras el fin de semana largo. La divisa informal avanzó $25 y se negoció a $1.685 para la compra y $1.717 para la venta , según un relevamiento en las casas de cambio informales de la city rosarina.

La escalada del billete estadounidense se produjo en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria, retroceso de los bonos soberanos argentinos y una nueva suba del riesgo país, que alcanzó los 1.106 puntos básicos, su nivel más alto del año.

La presión también se trasladó al mercado oficial, donde el dólar encadenó su cuarta rueda consecutiva de aumentos y alcanzó un nuevo récord nominal, mientras que el contado con liquidación (CCL) llegó a superar transitoriamente los $1.800.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista avanzó $15 respecto del cierre del viernes y se ubicó en $1.615 para la venta. En tanto, el precio promedio de las entidades financieras se situó en $1.609,69, según el relevamiento del Banco Central (BCRA).

En lo que va de noviembre, la cotización minorista del Banco Nación acumula un incremento de $55, equivalente al 3,5%, del cual $30 correspondieron a la semana pasada.

Por su parte, el dólar mayorista subió $13,50 y alcanzó los $1.593,50, el valor nominal más alto desde que se tiene registro. Durante la última semana había acumulado un incremento del 2,4%, el más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

En lo que va del mes, el tipo de cambio mayorista registra un avance del 3,8%. Con el techo de la banda cambiaria establecido este martes en $1.981,64, la distancia respecto de ese límite se redujo al 24,4%, tomando como referencia la cotización mayorista.

El dólar contado con liquidación llegó a superar los $1.800

La mayor presión cambiaria se hizo sentir sobre el contado con liquidación, la herramienta financiera que permite dolarizar activos y transferir divisas al exterior.

El CCL llegó a superar los $1.800 durante la jornada, aunque posteriormente moderó su avance al 4,1% y se ubicó en $1.791,93. De esta manera, la brecha respecto del dólar mayorista se amplió al 12,45%.

El dólar MEP, en cambio, mostró un comportamiento diferente y retrocedió un 0,8%, hasta los $1.687,94.

El riesgo país alcanzó un nuevo máximo del año

La tensión cambiaria estuvo acompañada por un deterioro en los indicadores financieros argentinos, particularmente en el mercado de deuda soberana.

El viernes pasado, los bonos Globales y Bonares registraron caídas promedio del 4,6%, con pérdidas acumuladas cercanas al 7% durante la semana. Como consecuencia, el riesgo país que elabora JP Morgan avanzó 135 unidades y alcanzó los 1.070 puntos básicos, su nivel más elevado en aproximadamente 13 meses.

Si bien el lunes, durante el feriado en la Argentina, los títulos públicos recuperaron parte del terreno perdido y el indicador descendió hasta los 1.027 puntos básicos, este martes volvió a dispararse hasta los 1.106 puntos.

Entre los factores que generan inquietud en el mercado aparecen las dudas sobre el ritmo de acumulación de reservas internacionales, las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional para 2027 y la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Qué está pasando con las reservas del Banco Central

En la última rueda previa al fin de semana largo, el Banco Central interrumpió una racha de cuatro jornadas consecutivas de compras y terminó el viernes sin intervenir en el mercado de cambios, pese a que el volumen negociado alcanzó los u$s599,6 millones.

La jornada había estado caracterizada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de las operaciones y llevó al dólar mayorista hasta los $1.580.

En el balance semanal, la autoridad monetaria acumuló compras por u$s121 millones, mientras que las adquisiciones en lo que va de noviembre ascendieron a u$s344 millones.

Las reservas internacionales, en tanto, finalizaron el viernes en u$s49.362 millones, tras experimentar una caída diaria de u$s81 millones.

Por qué está subiendo el dólar

El economista Martín Polo atribuyó la escalada de la divisa estadounidense al “atraso cambiario” acumulado a lo largo del año, a la reciente depreciación de las monedas de países emergentes y a la caída en los precios internacionales de las materias primas.

Estos factores confluyen en un escenario en el que el Gobierno nacional necesita conseguir más dólares para afrontar su programa financiero de 2027, mientras que los elevados niveles del riesgo país dificultan el acceso al financiamiento externo.

En ese contexto, Polo explicó que la presión se traslada a la cuenta corriente y aumenta la incertidumbre entre los operadores financieros. Por esa razón, sostuvo que “el Gobierno interviene menos y deja correr el tipo de cambio de forma controlada” para evitar una pérdida de reservas.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) coincidieron en que las cotizaciones más libres del dólar están reflejando tanto el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y la debilidad de los precios de las materias primas como las dificultades domésticas vinculadas al financiamiento de 2027 y al bajo nivel de actividad económica.

Frente a ese escenario, señalaron que “el equipo económico viene optando por minimizar ese impacto sobre el dólar oficial”.