El rosarino no solo vuelve a la titularidad del máximo tribunal sino que será el único sobreviviente institucional de la composición que compartió con Gutiérrez y Falistocco

Daniel Erbetta presidirá la Corte Suprema de Santa Fe por el período 2027.

El ministro Daniel Erbetta será el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante 2027. Su elección se produjo por unanimidad en la reunión de Acuerdos de este martes, que tuvo un carácter especial: fue la última en la que participaron Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco antes de que se hagan efectivas sus respectivas salidas del máximo tribunal.

A partir del 30 de noviembre próximo, Erbetta será el único integrante de la actual composición de la Corte que permanecerá en el cargo tras concretarse las renuncias de Gutiérrez y Falistocco. La transición dará paso a una nueva integración, con la incorporación de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini .

Erbetta ejercerá la presidencia del máximo tribunal por tercera vez, luego de haberlo hecho en 2017 y 2023 . La particularidad de este nuevo período es que encabezará una Corte completamente renovada y que, además, ya no tendrá necesariamente a su titular al frente del Tribunal Electoral de Santa Fe , una función tradicionalmente asociada a la jefatura del máximo órgano judicial.

Ese cambio responde a lo dispuesto por la reforma constitucional de 2025 . Sin embargo, como el nuevo organismo electoral todavía no estará en funcionamiento, regirá un esquema de transición durante el cual la Corte continuará interviniendo en esa materia.

La jornada también estuvo atravesada por el homenaje a Gutiérrez organizado por la propia Corte y el Centro de Capacitación Judicial. En ese marco, el exministro Rodolfo Vigo tuvo a su cargo una disertación magistral.

Lo que viene en la Corte Suprema

Erbetta asumirá la presidencia el 1º de diciembre, tras la jubilación de Gutiérrez, y ejercerá sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2027.

La decisión fue adoptada por los ministros Jorge Baclini, Rubén Weder, Diego Maciel, Margarita Zabalza, Gutiérrez y Falistocco.

De cara a 2027, Erbetta confirmó que buscará profundizar reformas en distintos fueros y acelerar los tiempos de respuesta de la Justicia.

Al respecto, indicó: “Un gran desafío institucional es cambiar los sistemas de trabajo, los modos de organización e, incluso, las formas de litigación para poder dar una respuesta más rápida y de mejor calidad”.

También instó a continuar con las reformas en los fueros Laboral y de Familia y a extender el sistema de litigación adversarial, con audiencias públicas y orales y plazos más cortos.

Y planteó la necesidad de incorporar tecnología y mejorar el funcionamiento de la Justicia Penal.

Daniel Erbetta en su otro paso por la presidencia de la Corte Suprema.

Daniel Erbetta, trayectoria

Erbetta es abogado, especialista en Derecho Penal y uno de los académicos de mayor trayectoria en esa disciplina en la Argentina.

Es profesor titular por concurso de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde también se desempeñó como director del Departamento de Derecho Penal y Criminología y de la carrera de Especialización en Derecho Penal.

Fue decano de la Facultad de Derecho y secretario general de la UNR. Cuenta con la máxima categoría como docente investigador (Categoría I) y desarrolló una extensa actividad académica en universidades nacionales y extranjeras, además de publicar libros y numerosos trabajos sobre Derecho Penal, Procesal Penal, criminología y política criminal.

En el ámbito institucional, fue coautor del anteproyecto de reforma y actualización integral del Código Penal argentino (2005-2007) y tuvo una participación activa en el proceso de reforma del sistema procesal penal de Santa Fe, implementado en 2014.

Ingresó a la Corte Suprema en diciembre de 2007 propuesto por el entonces gobernador Jorge Obeid.