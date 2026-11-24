El dato surge del primer relevamiento nacional, que contabilizó 1.328 personas en situación de calle en Santa Fe. Además, el 80,3% de los entrevistados dijo no contar con ingresos adicionales

Personas en situación de calle en Santa Fe: trabajar no alcanza para acceder a una vivienda

El gobierno de Javier Milei oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle , que incorporó 1.328 registros de Santa Fe correspondientes a 2025. Entre los datos más significativos, el informe muestra que 716 personas atravesaban esa situación por primera vez , mientras que otras 381 llevaban más de dos años sin acceso a una vivienda estable.

El documento, elaborado por el Ministerio de Capital Humano y aprobado mediante la Resolución 354/2026, reunió información de 19 de las 24 jurisdicciones del país y contabilizó 9.421 personas observadas . La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró 5.176 registros y el resto de las provincias participantes, 4.245.

Entre los datos más llamativos aparece que casi siete de cada diez santafesinos entrevistados realizaron alguna actividad económica para conseguir dinero, pese a encontrarse en situación de calle.

Los registros incorporados por Santa Fe superan ampliamente los informados por otras jurisdicciones de la región y del país. La provincia reunió 1.328 casos , más del doble que Córdoba , que aportó 588 , y más del triple que Mendoza , con 421 . La cifra también supera la suma de ambas jurisdicciones. En la Región Centro , Entre Ríos registró 364 casos .

La comparación, sin embargo, debe leerse a la luz de las diferencias metodológicas entre los distritos. Santa Fe participó mediante un convenio que permitió integrar información de sus propios sistemas y registros correspondientes a 2025. Se trata, por lo tanto, de un acumulado anual y no de un relevamiento realizado en una misma jornada. Córdoba, en tanto, aportó datos de tres municipios: la capital provincial, Alta Gracia y San Francisco.

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Esta diferencia impide interpretar los números como una medición equivalente de la problemática en cada territorio. El propio informe advierte que los registros santafesinos no representan necesariamente la cantidad de personas que estaban simultáneamente en situación de calle. Por eso, la distancia con otras provincias no permite concluir, por sí sola, que la incidencia del fenómeno sea mayor en Santa Fe.

El documento nacional tampoco discrimina los datos por localidades. Para conocer la distribución territorial hay que recurrir a los registros difundidos en julio, que ubicaban a Rosario en el primer lugar, con 939 casos, seguida por Santa Fe capital, con 323, y Rafaela, con 26. De acuerdo con esa información, Rosario concentraba cerca del 70% de los registros provinciales.

La mayoría tiene entre 18 y 45 años

La distribución por edades muestra que la problemática alcanza principalmente a jóvenes y adultos. El grupo más numeroso es el de personas de entre 30 y 45 años, con 643 registros, equivalente al 48,4% del total. Le siguen quienes tienen entre 18 y 29 años, con 354 casos.

En conjunto, esos dos segmentos representan alrededor de tres cuartas partes de los registros con edad estimada. También se identificaron 254 personas de entre 46 y 64 años y 64 mayores de 65. El relevamiento contabilizó ocho menores de edad y en cinco casos no pudo determinarse la edad.

En cuanto al sexo aparente, se registraron 1.172 varones y 156 mujeres. La clasificación surge de la observación y no debe confundirse con la identidad de género declarada durante las entrevistas.

Trabajar para conseguir dinero, aun sin vivienda

Uno de los datos centrales del relevamiento aparece en el apartado económico. De las 1.320 personas entrevistadas, 900 dijeron haber realizado alguna actividad para conseguir dinero durante el mes anterior. Representan el 68,2% de quienes respondieron esa pregunta.

Entre las actividades desagregadas predominan las estrategias de supervivencia, con 369 registros; el trabajo informal general, con 209; y las tareas vinculadas con la economía popular y callejera, con 170. Apenas 20 casos corresponden a trabajo formal.

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La fragilidad económica también aparece en las respuestas sobre otros ingresos: 1.060 personas dijeron no contar con fuentes adicionales. En relación con la alimentación, 348 manifestaron asistir a comedores, mientras que 893 respondieron que no concurrían.

Primera vez en la calle y permanencias prolongadas

El 54,2% de los entrevistados, equivalente a 716 personas, afirmó que era la primera vez que atravesaba una situación de calle. Otras 537 dijeron haber pasado anteriormente por esa experiencia y 67 prefirieron no responder.

Al mismo tiempo, el relevamiento identificó trayectorias prolongadas: 381 personas llevaban más de dos años en esa condición. El grupo representa el 29,7% de las 1.281 respuestas válidas sobre el tiempo de permanencia.

En cuanto al lugar donde duermen, 783 personas declararon hacerlo en la vía pública, el 59,3% de las entrevistas. Otras 496 señalaron que pernoctaban en dispositivos de alojamiento. El informe también midió dónde fueron encontradas al momento del registro, una variable diferente que contabilizó 645 casos en el espacio público y 683 en dispositivos.