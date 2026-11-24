Sophia Civarelli fue asesinada por su novio el 16 de abril en su departamento de 3 de Febrero al 2400. El victimario adulteró la escena del femicidio y luego se suicidó en el edificio de una amiga en 3 de Febrero al 1500.

La placa que conmemora a Sophia Civarelli en la facultad de Psicología de la UNR

Desde este martes, el aula 6 de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lleva el nombre de Sophia Civarelli , estudiante de la institución y víctima de femicidio el pasado 16 de abril. La casa de estudios recordó a la joven de 22 años con una placa en un emotivo acto.

Civarelli fue recordada hoy por familiares, amigos, compañeros de cursado y allegados y quedó perpetuada en la placa que da paso a uno de los espacios que transitó la joven estudiante de Psicología. "Que nunca se apague la memoria de quienes merecían seguir escribiendo su historia", expresa la placa del aula 6 que lleva el nombre de Sophia.

"El Aula PB6 de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario fue nombrada Sophia Civarelli, como una forma de mantener presente su historia y su memoria en nuestra comunidad" , expresó la facultad de Psicología en redes sociales.

Según constató la investigación judicial, a Civarelli la asesinó su novio el jueves 16 de abril por la tarde con un corte en el cuello. Además, se presume que Alcida intentó adulterar la escena del crimen antes de suicidarse a unas diez cuadras de la casa donde convivía con Sophia.

Varias horas después de haber cometido el femicidio, ya en la madrugada del viernes, Alcida se presentó en el departamento de una amiga, en 3 de Febrero al 1100, donde contó que su novia se había quitado la vida y que él sentía culpable por no haberla salvado a tiempo.

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Cuando su amiga se comunicaba con el 911 para dar cuenta de lo sucedido, Alcida decidió suicidarse lanzándose al vacío desde el octavo piso. Tras mencionarse el caso, en las primeras horas, como un presunto doble suicidio, la investigación judicial avanzó y la hipótesis del femicidio de Sophia se consolidó.

Luego del femicidio, los testimonios y las pericias sobre los celulares de los fallecidos dieron cuenta de una relación traumática de la que Civarelli intentaba salir.

El recuerdo de Sophia

Días después del femicidio, Rosario se movilizó en la plaza 25 de Mayo exigiendo justicia por la joven de Villa Amelia. Natalia, madre de la joven, tomó la palabra y dijo: "Sophia era la mayor de cuatro hermanas, siempre presente con ellas".

"Era una persona muy dulce, llena de proyectos y sueños por cumplir. Jamás se hubiera quitado la vida", aclaró, echando por tierra las versiones de un supuesto "doble suicido", que circuló en las primeras horas de la investigación. "A mi hija su novio la mató sin piedad", agregó.

Además de pedir justicia por Sophia, Natalia llamó a una reflexión: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas. Hay que criar con más amor y más respeto hacia las mujeres".

Por su parte, Camila, prima de la víctima lamentó: "Cada noche cierro los ojos esperando despertarme de esta pesadilla. Y cada día espero verla". La chica también pidió más acompañamiento por parte de la Universidad: "No alcanza con una Secretaría de Género que los estudiantes ni sabemos dónde está. No alcanza con que te inviten a una charla, que te digan que te acerques. Hay veces que no te podés o no sabés cómo acercarte".

"Hoy nuestro reclamo de justicia es por la verdad y por la memoria. Que no se olviden de Sophia", cerró la prima de la chica asesinada.