Un joven de 23 años transfirió $500 mil tras recibir una llamada intimidatoria y luego le exigieron otro millón de pesos. No se confirmó la vinculación del extorsionador con la banda narcocriminal.

Un joven de 23 años fue víctima de una extorsión perpetrada en nombre de la banda narcocriminal Los Monos, luego de acordar un encuentro con una trabajadora sexual a través de una página de citas. El muchacho llegó a transferir 500 mil pesos y, lejos de terminar con las amenazas, recibió una nueva exigencia de dinero.

El episodio ocurrió este lunes por la tarde, cuando Maximiliano S. se comunicó con una trabajadora sexual a través de un número telefónico publicado en un sitio web de citas. Tras establecer contacto, la mujer lo citó en Montevideo al 600, en pleno centro de Rosario.

Cuando llegó al lugar, el joven recibió una llamada de WhatsApp desde el mismo número con el que había acordado el encuentro. Del otro lado de la línea, un hombre aseguró pertenecer a Los Monos y sostuvo que la mujer estaba bajo la protección de la organización criminal.

El interlocutor le exigió el pago de 500 mil pesos, suma que la víctima transfirió. Sin embargo, una vez acreditado el dinero, volvió a comunicarse con el muchacho y le reclamó otro millón de pesos.

La víctima relató lo sucedido ante efectivos del Comando Radioeléctrico y precisó que la extorsión se produjo en calle Montevideo, entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires. Si bien hasta el momento no se corroboró que el extorsionador ni la mujer tuvieran vínculos con Los Monos, el joven aseguró haber concretado la primera transferencia.