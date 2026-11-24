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Venta y reparación de celulares en Rosario: lanzan recategorización obligatoria
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¿Se aprueba la ordenanza para prohibir cuidacoches? Definen los libertarios
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Pami tiene una nueva directora ejecutiva y cambia la conducción luego de casi tres años
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Bienes decomisados al delito: subastarán un edificio en el centro de Rosario
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Trágico incendio en Arroyo Seco: una mujer de 87 años murió calcinada
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El exbarra de Colón había estado preso hasta horas antes de ser asesinado
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Un zorro quedó atrapado en la parte delantera de un auto en el macrocentro de Rosario
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Santa Fe y Nación acuerdan una posición para la deforestación cero
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Polémica por un homenaje en la UBA al líder del ERP Mario Santucho
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Con tensión e incertidumbre, BepiColombo ingresó en la órbita de Mercurio
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Semana clave para las pretensiones del gobierno en el Congreso
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Nvidia reincorporó a Jensen Huang y las acciones subieron un 30 por ciento
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La economía llega al cierre del tercer trimestre con signos de recesión técnica
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Menos turistas y estadías más cortas durante el fin de semana largo
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Dos personas con pedido de captura fueron detectadas en el Gigante de Arroyito