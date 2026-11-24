El gobierno provincial y la Municipalidad monitorean de cerca un sector puntual en zona sur, aunque todavía no hay personas evacuadas

El río Paraná está casi sobre el nivel de alerta y la tendencia de su altura será ascendente en los próximos días.

El gobierno provincial emitió un informe sobre la evolución de la situación hídrica en el departamento Rosario , de acuerdo con el seguimiento permanente del río Paraná . La última medición marcó un aumento de 8 centímetros en el puerto local respecto de la medición anterior y anticiparon que se espera una "evolución ascendente" .

A raíz de ello, expresaron que la atención se concentrará sobre las zonas costeras y los sectores bajos cercanos al río, aunque de momento no hay personas evacuadas o autoevacuadas en localidades del departamento Rosario , indicaron desde la Secretaría de Protección Civil.

Por su parte, solicitaron a quienes desarrollan actividades recreativas, deportivas, náuticas o laborales en sectores ribereños que se mantengan atentos a la evolución del río, respetar las señalizaciones y evitar el ingreso a zonas que presenten anegamientos . A su vez, recordaron que se puede llamar al 911 para emergencias generales y al 107 para emergencias médicas.

La altura del río Paraná sigue creciendo en Rosario esta semana. Prefectura Naval confirmó este martes que el nivel quedó a un centímetro de la declaración de alerta : la última medición arrojó 4,99 metros en el puerto de la ciudad .

El titular de la Dirección de Gestión de Riesgos de Rosario, Gonzalo Ratner, explicó a La Capital que tanto el nivel de alerta, estipulado en 5 metros, como el registro para evacuación, de 5,3 metros, son valores de referencia y que ya están trabajando en zonas que podrían complicarse con una eventual crecida.

Ratner detalló: "El único lugar vulnerable de manera directa a crecientes son algunas familias del brazo seco del Mangrullo. Ahí estamos monitoreando la altura del río, a cuánto está de las viviendas y si es necesario hacer alguna tarea operativa". En ese grupo entra desde colocar defensas hasta bombear agua o, eventualmente, evacuar personas.

>> Leer más: Crecida del río Paraná: prevén evacuaciones en Remanso Valerio y en la zona sur de Rosario

De todos modos, indicó que "no necesariamente a los 5,3 metros se evacúa (a las personas), pero sí entramos en niveles de riesgo y es probable que se tengan que hacer tareas operativas". La semana pasada, señaló, ya realizaron en el sector de zona sur mencionado tareas de mantenimiento para que el agua de las lluvias drene más fácilmente.

La altura del río sigue creciendo

El gobierno de Santa Fe y las autoridades nacionales vienen siguiendo de cerca la situación local en paralelo con el abordaje de la crisis ambiental en otros lugares afectados por el fenómeno El Niño. De hecho, ya hay varias ciudades santafesinas en nivel de evacuación río arriba.

Dentro a los parámetros que replica Prefectura Naval, el alerta en Rosario se declara cuando el Paraná alcanza una altura de 5 metros. El registro oficial llegó a punto límite después de más de dos meses de un incremento alimentado por las lluvias abundantes registradas en el norte argentino y en Brasil.

>> Leer más: Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

El nuevo salto se dio en un contexto en el que otras tres ciudades de la provincia ya superaron largamente el límite de alerta y se encuentran en nivel de evacuación. Tal es el caso de Reconquista (5,31 metros), San Javier (7,55) y la ciudad de Santa Fe (5,80).

De acuerdo a la primera medición de este martes, Rosario está a 31 centímetros del límite en el que se impulsa el traslado de la población por la crecida. En tanto, San Lorenzo se mantiene por encima del nivel de alerta con un registro de 5,37 metros, pero todavía no llegó a ese punto.