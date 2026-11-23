Víctor "Toco" Zavala, ligado a un ataque con arma blanca en la tribuna y a incidentes en la cárcel de Coronda, había sido apresado por golpear a un policía 48 horas antes de ser ultimado

Zavala en 2006 durante un ataque a hinchas en la tribuna de Colón registrado por cámaras de televisión.

Víctor “Toco” Zavala, el exbarrabrava de Colón de Santa Fe asesinado el domingo con al menos dos disparos en su casa del barrio San Lorenzo de la capital santafesina, había estado preso 48 horas antes tras resistirse a un procedimiento policial y golpear a un efectivo . El hincha, con una historia ligada a episodios de violencia, un ataque con arma blanca en la tribuna y más de una emboscada carcelaria, había recuperado la libertad por decisión judicial la noche anterior a su asesinato. A comienzos de octubre había sobrevivido a un ataque a balazos en el mismo sector de la ciudad donde fue emboscado y ejecutado a tiros.

El exconvicto de 47 años fue asesinado el domingo poco antes de las 14.30 en una vivienda familiar de avenida General López al 4100, entre Juan Díaz de Solís y pasaje Galisteo, en el barrio San Lorenzo. En esa barriada supo integrar la banda llamada Los del Pasillo, además de cobrar notoriedad años atrás como miembro de la barrabrava del Club Atlético Colón .

Los vecinos escucharon los disparos seguidos de los gritos de las personas que estaban en esa casa y llamaron al 911. Cuando la policía llegó al lugar, el herido había sido trasladado al Hospital Cullen, adonde llegó sin vida. Según se indicó de manera oficial fue asesinado con dos disparos en el abdomen y el cráneo , aunque no se descarta que haya recibido además balazos en el tórax. Se presume que los agresores fueron dos personas que entraron a su casa y escaparon en moto.

Tras la confirmación del deceso una hora después, la conflictiva historia de vida de Zavala comenzó a circular por los medios y portales de noticias de la capital provincial. Horas más tarde, según publicó este lunes el Diario Uno de Santa Fe, se supo que Toco había recuperado la libertad horas antes, tras atacar a un policía en el barrio Varadero Sasotti.

Lo habían detenido en ese barrio el viernes poco antes de las 7.30, luego de que vecinos del extremo sudoeste de la ciudad llamaran al 911 para advertir sobre la presencia de un hombre que provocaba desmanes en la esquina de Benteveo y Tijereta.

Al lugar llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico que identificaron al sospechoso en base a la descripción de los testigos: calvo, de mediana estatura, vestido con campera negra y pantalón y zapatillas grises.

Ante la voz de alto, según fuentes policiales, el hombre comenzó a correr y cuando lo alcanzaron se resistió al procedimiento y golpeó a uno de los policías. Finalmente lo esposaron y constataron que se trataba de Zavala, con antecedentes por delitos contra las personas y la propiedad.

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Fue trasladado a la comisaría 2ª, donde también funciona la estación policial sur de Orden Público. Desde allí lo llevaron a Medicina Legal y al Gabinete de Identificaciones. Luego quedó alojado en la comisaría 9ª de Santa Fe. Hasta que el sábado a la noche recuperó la libertad por decisión de la Justicia. Al día siguiente fue asesinado.

Atentado previo

El exbarra ya había recibido un atentado contra la vida el pasado jueves 8 de octubre. Entonces resultó herido de bala en una casa de Amenábar al 4600 donde, según vecinos, varias personas se reunían a consumir drogas.

Veinte años atrás, el 19 de febrero de 2006, Zavala había sido noticia en medios de todo el país cuando él y su primo Gastón Mendoza, apodado El Came Ríos, atacaron con armas blancas e hirieron a integrantes de la barra de Colón en la tribuna norte del estadio Brigadier López durante un partido contra River. Por entonces integraban la barra que conducía Nano Leiva.

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En aquella jornada, que tuvo una cobertura televisiva por Tyc Sports Max, se registraron graves incidentes antes, durante y después del encuentro. Un hincha de Colón resultó herido con un arma blanca , seis policías fueron golpeados y hubo 60 personas detenidas.

La imagen de Toco Zavala recorrió el país porque fue captado con un arma blanca en su poder en la tribuna ubicada detrás del arco de avenida J.J. Paso.

El barra y su primo fueron aprehendidos. Zavala, con anotaciones por robos e infracción a la ley de drogas, pasó largos años en la cárcel de Coronda. Durante su permanencia en prisión sobrevivió a varios ataques con armas blancas. Tras recuperar la libertad, vivía en situación de calle. Su primo fue asesinado en 2010 antes de un partido entre Central y Colón en Santa Fe.