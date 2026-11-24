"En un momento, se podían resolver cuestiones de salud abriendo una institución estatal. Hoy eso no alcanza. Hay que ir a buscar a niños y niñas, censar, algo que hacemos en los domicilios y el objetivo es que no se nos escape ningún chico". El intendente Pablo Javkin utilizó esas palabras para hacer un balance sobre la marcha del Plan Mil65,
Se trata del programa que en su parte destinada a la atención y seguimiento de embarazadas y de bebés a partir de la gestión, permitió identificar y contactar a 4 mil criaturas de 0 a 3 años que cuyas familias no pudieron cumplir sus controles pediátricos.
Ese trabajo lo realizó el municipio a través de equipos territoriales que fueron casa por casa para conocer las necesidades de las familias de barrios vulnerables y acercar la atención sanitaria.
Javkin formuló declaraciones periodísticas en La Fluvial, poco antes del inicio del encuentro internacional CAP_EPIC 2030, junto a Flacso, que reunió a intendentes y referentes de todo el país para compartir experiencias y políticas públicas destinadas al cuidado, la atención y el desarrollo de las primeras infancias.
Plan de búsqueda casa por casa
Javkin profundizó el concepto central del plan: "Tenemos que ir a buscar casa por casa a los chicos, ya que hay situaciones producto del flagelo de la violencia, del consumo, de la ruptura de los vínculos familiares, que son muy distintas a las que veíamos en otras épocas".
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"Hay un desafío muy grande en el mundo, por eso este trabajo con Flacso, con instituciones universitarias europeas y con gobiernos municipales de Argentina, que tiene que ver con cuidar a nuestros chicos. Ese cuidado que era construir una red de centros de salud, hoy requiere aún más esfuerzo", agregó el titular del Ejecutivo local.
Pablo Javkin y el objetivo del plan Mil Días: "Hay que ir a los chicos buscar casa por casa".
Foto: La Capital / Virginia Benedetto
Reconstruir vínculos
Javkin remarcó que en la actual situación social "hay que ir a los chicos buscar casa por casa". Amplió: "Hoy sabemos en cada barrio de la ciudad cuáles son esos chicos o esas familias. Podemos ir a buscarlos, reconstruir ese vínculo y trabajar no solo desde la salud. Hay que integrar cultura, desarrollo, deporte, en todas las áreas del estado, especialmente en lo que necesita cada familia y cada chico".
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El intendente de Rosario sostuvo que el programa de los Mil Días, "arranca con la gestación y el seguimiento también de las madres, y cubre hasta primeros los mil días. Llegamos hasta esa etapa, porques después se ingresa al sistema escolar. Todos sabemos que lo que hagamos en esos mil primeros días será determinante o impactará en el rendimiento escolar de los chicos".