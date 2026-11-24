El intendente Pablo Javkin realizó un balance del plan de Los Mil Días. "El objetivo es que no se nos escape ningún chico", afirmó

Niños bajo control. El plan Mil65 apunta a seguir la evolución de embarazadas y de sus hijos en la primera infancia

"En un momento, se podían resolver cuestiones de salud abriendo una institución estatal. Hoy eso no alcanza. Hay que ir a buscar a niños y niñas , censar, algo que hacemos en los domicilios y el objetivo es que no se nos escape ningún chico". El intendente Pablo Javkin utilizó esas palabras para hacer un balance sobre la marcha del Plan Mil65 ,

Se trata del programa que en su parte destinada a la atención y seguimiento de embarazadas y de bebés a partir de la gestión, permitió identificar y contactar a 4 mil criaturas de 0 a 3 años que cuyas familias no pudieron cumplir sus controles pediátricos.

Ese trabajo lo realizó el municipio a través de equipos territoriales que fueron casa por casa para conocer las necesidades de las familias de barrios vulnerables y acercar la atención sanitaria.

Javkin formuló declaraciones periodísticas en La Fluvial, poco antes del inicio del encuentro internacional CAP_EPIC 2030, junto a Flacso, que reunió a intendentes y referentes de todo el país para compartir experiencias y políticas públicas destinadas al cuidado, la atención y el desarrollo de las primeras infancias.

Plan de búsqueda casa por casa

Javkin profundizó el concepto central del plan: "Tenemos que ir a buscar casa por casa a los chicos, ya que hay situaciones producto del flagelo de la violencia, del consumo, de la ruptura de los vínculos familiares, que son muy distintas a las que veíamos en otras épocas".

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"Hay un desafío muy grande en el mundo, por eso este trabajo con Flacso, con instituciones universitarias europeas y con gobiernos municipales de Argentina, que tiene que ver con cuidar a nuestros chicos. Ese cuidado que era construir una red de centros de salud, hoy requiere aún más esfuerzo", agregó el titular del Ejecutivo local.

Pablo Javkin y el objetivo del plan Mil Días: "Hay que ir a los chicos buscar casa por casa". Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Reconstruir vínculos

Javkin remarcó que en la actual situación social "hay que ir a los chicos buscar casa por casa". Amplió: "Hoy sabemos en cada barrio de la ciudad cuáles son esos chicos o esas familias. Podemos ir a buscarlos, reconstruir ese vínculo y trabajar no solo desde la salud. Hay que integrar cultura, desarrollo, deporte, en todas las áreas del estado, especialmente en lo que necesita cada familia y cada chico".

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El intendente de Rosario sostuvo que el programa de los Mil Días, "arranca con la gestación y el seguimiento también de las madres, y cubre hasta primeros los mil días. Llegamos hasta esa etapa, porques después se ingresa al sistema escolar. Todos sabemos que lo que hagamos en esos mil primeros días será determinante o impactará en el rendimiento escolar de los chicos".