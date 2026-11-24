Un hombre de 33 años murió tras ser apuñalado por su hermano en zona sudoeste El hecho ocurrió en una casa de Vera Mujica al 3900. Según el padre de ambos, la víctima mantuvo una discusión con su hermano de 29 años, quien lo atacó y escapó del lugar 24 de noviembre 2026 · 18:11hs

El crimen sucedió en Vera Mujica 3900.

Un hombre de 33 años murió este martes luego de ser apuñalado en el pecho durante una pelea con su hermano en una vivienda ubicada en Vera Mujica al 3900. Tras el ataque el presunto agresor escapó y hasta el momento no fue detenido.

De acuerdo con las primeras informaciones, el padre de ambos hermanos se encontraba en la vivienda al momento del hecho y fue quien relató que los dos jóvenes mantuvieron una discusión hasta que el menor de ellos atacó a la víctima con un arma blanca.

Según la información policial, el agresor fue identificado como Matías D., quien tras atacar a su hermano abandonó la casa y se llevó el arma. Asimismo, el Sies constató que la víctima, Jonatan D., murió en el lugar por la gravedad de la herida.

El episodio generó un importante despliegue policial en la zona, donde también se hizo presente personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar adelante las pericias correspondientes y relevar la escena del crimen.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la pelea ni qué habría desencadenado la agresión.