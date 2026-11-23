A Central se le viene Barracas Central, hay fecha tentativa, el regreso de movida de Angelito y la venta de entradas comienza este martes en populares y plateas

Central. Una extraña imagen de Angelito en el banco de Central. Ahora sería titular ante el Guapo

Central tuvo el domingo libre y desde este lunes comenzará a trabajar pensando en el partido de cuartos de final ante Barracas Central. Ocupará la semana la fecha de disputa de ese encuentro y también el regreso de Ángel Di María entre los once. El primer ítem se resolverá seguramente luego de que se cierren los octavos de final y el otro tiene muchas posibilidades de transformarse en un hecho.

Todo parece apuntar a que Central recibirá al Guapo el domingo. Si es en el primer horario será a las 17, que es el nuevo que dispuso la AFA como mínimo en vistas del clima ya veraniego, pero podría ser más tarde.

Lo que parece muy improbable es que el encuentro se dispute el sábado, pese a que Barracas pretendería ese día. Es imposible que se juegue a las 17, porque a esa hora se juega la final de la Copa Libertadores en Montevideo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Podría ser más tarde, pero a Central le viene bien el domingo, sobre todo por el caso Di María.

Es que Fideo llegó al final con lo justo al encuentro de octavos ante Gimnasia de Mendoza. La molestia en el aductor izquierdo fue importante y entre el jugador y el técnico decidieron ir al banco.

Di María y su recuperación

El mismo jugador confesaría luego que recién el sábado último, o sea un día antes del encuentro, empezó a ensayar remates de media distancia y que necesitaba perder el miedo a un agravamiento de la lesión.

En el calentamiento previo repitió la escena de los remates y cuando entró, en el complemento ante el Lobo mendocino, dio pases largos y se lució en el tiro de esquina que casi hace olímpico. A esa altura se sintió bien como para ejecutarlo fuerte. Almirón se mostró optimista de que podrá contar con él y Di María también, aunque dijo que le costó más de lo que pensaba.

El regreso de Gastón Ávila

Más allá del de Angelito, el técnico canalla podrá disponer para enfrentar a Barracas a Gastón Ávila, suspendido por una fecha por la falta en la fecha anterior sobre el arquero de Estudiantes de Río Cuarto. Entrará seguro por Juan Giménez.

El partido con Barracas ya empezó a vivirse y de hecho Central informó en sus redes sociales que este martes comenzará la venta de entradas para abonados de popular (20 mil pesos) y platea (30 mil) con cuota al día, continuando el miércoles para socios en general. Será desde las 13, por la plataforma Deportick. El costo desde el miércoles será de 25.000 pesos la popular y 40.000 las plateas.