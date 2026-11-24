El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la designación de Verónica Gabriela Pérez en reemplazo de Esteban Leguizamo

La funcionaria de Pami trabajó en una UGL de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno nacional dispuso este lunes un cambio importante en lo que respecta a la administración de Pami . Después de casi tres años, se renueva la cúpula del organism: Verónica Gabriela Pérez fue desginada como directora ejecutiva para la obra social de los jubilados y pensionados .

La modificación se oficializó a última hora de la jornada, cuando el Ministerio de Salud anunció la renuncia de Esteban Leguizamo . Lo mismo ocurrió con Carlos Blas Zamparolo , el subdidrector ejecutivo del organismo.

A última hora, la cartera sanitaria presentó a Pérez como reemplazante en la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados . La nueva directora ingresa secundada por la doctora Elizabeth Ana Osterberg .

Verónica Pérez tiene 55 años. Recientemente estuvo al frente de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Pami en el departamento bonaerense de General San Martín . Previamente, trabajó en las municipalidades de Hurlingham y Morón.

pic.twitter.com/MPe3oxsRnM — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) November 24, 2026

La abogada y escribana fue nombrada oficialmente a través del decreto 1.412/26, publicado este martes en el Boletín Oficial. Por la misma vía, se aceptaron las renuncias de Leguizamo y Zamparolo como máximas autoridades de la obra social.

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El Ministerio de Salud indicó que el recambio es el inicio de una "nueva etapa de gestión orienada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país". Según indicaron las autoridades en el comunicado, la conducción actual tendrá como prioridad la eficiencia administrativa, la simplificación de los procesos y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

"El objetivo es consolidar un Pami más ágil, moderno y eficaz, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de sus afiliados", manifestaron desde la cartera sanitaria. Asimismo, señalaron que la designación de Pérez apunta a darle continuidad a las políticas de transformación institucional implementadas desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.