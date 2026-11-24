La comisión de Obras Públicas y Gobierno en el expediente cuidacoches requieren de las firmas de La Libertad Avanza para que el proyecto avance

La Libertad Avanza tiene la llave en el Concejo para aprobar la prohibición de cuidacoches en Rosario. .

En una semana corta, se reactivaron las conversaciones por la ordenanza que envió el Ejecutivo para adherir a la prohibición de la actividad de cuidacoches sancionada como ley provincial. Un tablero de ajedrez con piezas que se mueven y un escenario incierto, en el que solo hay una certeza: el oficialismo necesita las firmas de los libertarios para llevar la iniciativa del Palacio de los Leones al recinto del Concejo Municipal y votarlo. Un escenario que plantea reparos, dudas y demoras de La Libertad Avanza (LLA) donde afloran las críticas a la iniciativa oficial y en un tablero en el que a los 11 votos de Unidos le serán necesarios al menos otros tres sufragios en el recinto. ¿Llegarán este jueves a los votos? ¿Desempatará la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck? ¿O habrá otro jueves sin definiciones en la temática?

Desde que el concejal Juan Pedro Aleart se afirmó en su proyecto alternativo para endurecer las sanciones a los cuidacoches y crear alcaidías municipales para demorar a los contraventores el mapa de las negociaciones dejó a la iniciativa del oficialismo más lejos de su aprobación.

El debate para promover la adhesión a la ley provincial Nº 14.486 aprobada en octubre (que prohíbe la actividad de los cuidacoches en todo el territorio santafesino, pero con la imprescindible adhesión de cada municipio a través de una ordenanza) sigue abierto en tres comisiones y distintos bloques políticos, tras modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo local.

Como señal de flexibilidad, el oficialismo se mostró dispuesto a "tumbar" al artículo 2 que establecía un apartado de excepciones para acercar posiciones con los libertarios, en un tablero político en el que el peronismo, Ciudad Futura y aliados socialistas marcaron su postura irreversible de votar en contra.

Distintos cuidacoches fueron detenidos por agresión.

El primer ensayo parlamentario en el recinto resultó trunco y las firmas en las comisiones no aparecieron. Luego Aleart se recortó con su proyecto propio para endurecer penas con mayores tiempos de arresto y un alojamiento para infractores en dependencias municipales.

Con este telón de fondo, las conversaciones vuelven este martes para sondear si este jueves será el día para su aprobación en el recinto. Para ello, habrá que apelar nuevamente a alquimia política. Hay dos bretes que el oficialismo deberá destrabar sí o sí. Pero uno se impone al resto y condiciona el trámite parlamentario. Y como un deja vú del pasado profesional los focos apuntan al periodista Aleart.

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La llave es libertaria

Se trata de la cuarta firma en la comisión de Obras Públicas, que aún no aparece y es imprescindible para que el proyecto de Javkin pase a las otras dos comisiones. La integran la concejal de Nación y Libertad Sabrina Prence, los peronistas Fernanda Gigliani y Pablo Basso, el socialista Federico Lifschitz, Julián Ferrero por Ciudad Futura, el libertario Aleart y la javkinista Carolina Labayru. Ahí será necesario que estampen su firma tanto Aleart como Prence junto a Lifschitz y Labayru. Desde las huestes libertarias deslizan que todo deberá esperar. "La idea es que salga sí o sí este año. Si no sale este jueves probablemente se apunte para el 10 de diciembre y sino para el 17 que podría tratarse junto con presupuesto. Podría ser en alguna de esas dos fechas", indicó una fuente de la ultraderecha.

Otro consultado del mismo espacio político trazó otro escenario. "Dudo mucho que en este momento y con estas condiciones se pueda cumplir la prohibición, y hacer una ordenanza para que no se cumpla no contaría con nuestro aval. Ahora bien, con una nueva carta orgánica y autonomía será distinto el escenario. Ver qué facultades tiene la Secretaría de Control y quién verdaderamente se encargará de este tema", apuntó una voz libertaria.

Si se alinean los planetas y aparecen las cuatro firmas en Obras Públicas, el expediente pasaría a Gobierno. Allí, los integrantes son el javkinista Fabrizio Fiatti, el peronista Mariano Romero, la socialista Alicia Pino, la pullarista Anahí Schibelbein, los libertarios Aleart y Lautaro Enríquez, y por Ciudad Futura Antonio Salinas. Una vez más LLA tiene la llave para llegar al recinto, ya que en la comisión de Control al oficialismo le alcanzan sus cuatro firmas propias.

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"Fuimos a la comisión conjunta y dijimos lo que no nos cierra del proyecto del intendente, presentamos nuestra segunda propuesta y no tuvimos ninguna novedad ni devolución en relación a nuestra iniciativa. No hubo comunicación por el momento", se remitió a comentar Aleart a La Capital

Poroteo de cara al recinto

Lo cierto es que el laboratorio político volvió a encenderse. ¿Cómo votará la justicialista Fernanda Rey, quien supo acompañar proyectos del oficialismo como la legalización de Uber y DiDi? ¿Vota la prohibición de cuidacoches? "No se aún. Tengo que hablar con mi equipo. Por temas personales no me reuní aún", se limitó a decir Rey a una consulta de este diario. Si Rey acompaña, el poroteo oficialista sumaría un voto.

Lo cierto es que cuando llegue la iniciativa al recinto de deliberaciones, el interbloque de Unidos llevará 11 votos propios, pero requerirá de otros tres sufragios para que la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck desempate haciendo uso de su doble voto entre las 28 bancas que componen el parlamento local. Para ver un ejemplo similar habría que remontarse dos décadas atrás. En marzo de 2006, el entonces presidente del Concejo Municipal de Rosario, el socialista Miguel Zamarini, recurrió a su doble voto para desempatar y aprobar la prórroga por dos años de la concesión del estacionamiento medido a la empresa Tránsito Rosario.

Proyecto alternativo

Aleart, propuso arresto efectivo y alcaidías para los trapitos violentos. El mensaje del intendente Pablo Javkin buscaba adherir a la ley provincial recientemente sancionada por la Legislatura santafesina en la que se prohíbe cuidar autos en la vía pública, cuestión que se establece como contravención en el Código de Faltas provincial. La norma santafesina pide que los municipios adhieran explícitamente a través de una ordenanza para recién allí poner la iniciativa en práctica.

Rosario comenzó el debate en el Palacio Vasallo del proyecto oficialista que plantea sanciones progresivas a quienes infrinjan la ley, pero a su vez habilita un programa de reinserción laboral y de contención para las personas que están en situación de calle y se dedican a la actividad.

Foto: Héctor Río / La Capital

Pero ahora el edil libertario dobló la apuesta con una iniciativa propia. El concejal, que venía batallando desde diciembre de 2025 con la prohibición, busca garantizar el cumplimiento de la restricción con herramientas concretas de sanción.

El concejal propone una serie de modificaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley provincial. Los principales puntos de la propuesta son la intervención policial y desplazamiento inmediato de los cuidacoches con juzgamiento en un plazo máximo de 48 horas. Además, propicia arresto efectivo de 10 a 20 días por reincidencia, no sustituible por multas, y detención de hasta 80 días para los organizadores de la actividad. No obstante, lo más polémico: la creación de alcaidías municipales.