Del 26 al 29 de noviembre el Club Sonder será anfitrión del Tour 3 de la competencia más importante del vóleibol nacional

Rosario será sede de la Superliga Argentina de Vóley, con la representación de Club Sonder.

Lo mejor del vóleibol argentino estará en Rosario. A partir del próximo jueves 26 y hasta el domingo 29 se disputará en Rosario el Tour 3 de la Superliga Argentina de Vóleibol masculino, la máxima categoría del vóley a nivel nacional.

Representando a la Cuna del Bandera está el Club Sonder , que viene de ascender la temporada pasada y que en este caso le toca ser organizador de la fecha y anfitrión de los demás equipos que participan en la competencia, entre ellos Ciudad de Buenos Aires, UPCN de San Juan, Boca, River, San Lorenzo, Vélez, Ferro, Monteros de Tucumán y Waiwen de Comodoro Rivadavia.

El Tricolor vuelve a la primera división después de más de 15 años sin participar y en este caso apuesta por un plantel joven con alta presencia de jugadores salidos de la cantera del club.

Actualmente se encuentra sexto en la tabla general con un récord de 2/6 partidos ganados y va en busca de mantenerse dentro de los primeros 8 para conseguir la tan deseada clasificación a playoffs.

El flyer de presentación de un torneo estelar como al Superliga Argentina de Vóleibol.

El equipo está a cargo de Sebastián Brajkovic, quien estuvo al mando del plantel en todos sus ascensos (A3 en 2025, A2 en 2026) y actualmente dirige el equipo en A1 durante la temporada 2026/27.

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El plantel, en tanto, lo conforman los jugadores Michele Verasio (capitán), Tiziano Duri, José Cejas, Lautaro Cimarelli, Bautista Gazaba, Emanuel Galassi, Carlos Beroes, Juan De Cerchio, Tomas Carrizo, Julián Perroud, Luciano Arrueta, Matías Díaz, Ivo Osatinsky y Augusto Forti.

Los partidos de las 11 y 15 horas son completamente gratis y el ingreso es por orden de llegada. El resto de las entradas para los partidos de las 18 y 21 horas tiene un valor de 5.000 pesos por preventa y hay disponibles promociones de 3x2 y 5x3 para que todos puedan asistir.

La información para adquirir entradas la encuentran en el Instagram de Club [email protected] o escribiendo al Whatsapp 3412511213.

En el Invencible

El Tour 3 se jugará íntegramente en el Invencible Rosario (Av. Dante Alighieri 2757) según el siguiente programa:

Jueves 26/11

A las 11: River v. UPCN.

A las 15: Ferro v. Ciudad.

A las 18: Waiwen v. San Lorenzo.

A las 21: Sonder v. Boca.

Viernes 27/11

A las 11: Sonder v. Waiwen.

A las 15: Vélez v. River.

A las 18: Boca v. Monteros.

A las 21: Ciudad v. UPCN.

Sábado 28/11

A las 11: San Lorenzo v. Ferro.

A las 15: Waiwen v. Monteros.

A las 18: River v. Boca.

A las 21: Vélez v. Sonder.

Domingo 29/11

A las 11: Waiwen v. UPCN.

A las 15: San Lorenzo v. Monteros.

A las 18: Vélez v. Ferro.

A las 21: Sonder v. Ciudad.

Al momento UPCN lidera con 17 puntos la tabla de posiciones y lo sigue de cerca Ciudad con 15. Ambos están invictos. Luego están River Plate y Waiwen, con 11; Boca, con 8; Club Sonder y Monteros, con 7; Vélez, con 6 y cierran Ferro y San Lorenzo, con 4.