Desde la Municipalidad estimaron un impacto económico que superó los 4.000 millones de pesos. La provincia registró una ocupación turística del 67%

Más de 50.000 turistas pasaron por Rosario durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. El sábado fue el pico de visitas , jornada en la que, según datos aportados por la Municipalidad, la ocupación hotelera se aproximó al 100% y se alcanzó un impacto económico superior a los 4 mil millones de pesos.

El Observatorio del Ente Turístico Rosario (Etur) arrojó que entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, las plazas hoteleras estuvieron ocupadas en un promedio del 75% .

Según datos relevados por el Etur en sus unidades de información turística permanentes y puestos itinerantes, se recibieron turistas y excursionistas de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca , quienes llegaron con el motivo principal de disfrutar del ocio y la recreación, y consultaron ante todo por lugares a visitar en contacto con la naturaleza.

En tanto, más de 113.000 visitantes pasaron por la provincia durante el fin de semana largo, con un impacto económico estimado en 19.177 millones de pesos. Según los datos del Observatorio Turístico Provincial, la ocupación hotelera provincial alcanzó el 67% en un fin de semana marcado por una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. En total, se desarrollaron más de 45 acontecimientos en distintos puntos del territorio santafesino, con una concurrencia acumulada proyectada superior a los 240.000 asistentes.

En la ciudad de Santa Fe, las reservas hoteleras promediaron el 55% durante el fin de semana largo. El comportamiento presentó diferencias según la categoría de los establecimientos: los hoteles de cuatro estrellas registraron un 54% de reservas, los de tres estrellas un 58%, los hoteles boutique un 50% y los hostels un 59%. Sin embargo, algunos establecimientos alcanzaron niveles considerablemente superiores, con picos de reservas del 85% y hasta del 100%.

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En tanto, Rafaela recibió el Premio Coronación del Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000, mientras que Lehmann celebró la Fiesta Provincial de las Culturas y Colectividades.

Otro dato relevante del relevamiento estuvo relacionado con los distintos tipos de alojamiento. Los alojamientos turísticos temporarios registraron reservas equivalentes al 93,63% de su oferta, uno de los indicadores más elevados del informe.

Por su parte, los complejos de cabañas ubicados en la zona del río Paraná alcanzaron un nivel de ocupación del 50%, en un contexto condicionado por las dificultades que ocasionó la crecida del río.