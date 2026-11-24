El proyecto contempla entre 20 y 23 comercios en tres arterias del microcentro. Ya hay marcas confirmadas y avanzan los acuerdos para ocupar los inmuebles

El proyecto para instalar un Barrio Chino en Rosario empieza a tomar forma y ya tiene una ubicación definida en el microcentro. La iniciativa impulsada por el empresario Luciano Di Santo contempla la creación de un paseo comercial y gastronómico a cielo abierto que se extenderá por tres sectores del centro: la peatonal San Martín, entre San Luis y San Juan; calle San Juan, entre San Martín y Sarmiento; y el pasaje Barón de Mauá.

La propuesta prevé reunir 23 locales independientes en inmuebles alquilados directamente por los comerciantes que se incorporen al emprendimiento. A diferencia de un shopping tradicional, no funcionará como un centro comercial cerrado, sino como un corredor urbano que integrará bazares, supermercados, gastronomía y distintos servicios vinculados con la cultura oriental.

Según explicó Di Santo, las negociaciones inmobiliarias se encuentran avanzadas y ya hay acuerdos sobre los valores de los alquileres. Entre siete y ocho locales fueron seleccionados por interesados, mientras que otros 15 están cerca de concretar su incorporación. De todos modos, la participación definitiva dependerá de la firma de los contratos y de la aprobación de un comité empresario chino.

"La semana pasada tuvimos una visita de una contingencia de empresarios chinos. Recorrimos los locales y luego con los empresarios locales hicimos la misma recorrida. Estamos avanzando en que ya se armen los contratos de alquiler", precisó en diálogo con radio La Red Rosario . "Falta la firma, si no se logra se busca otra zona, pero estamos muy avanzados", amplió.

Qué locales y marcas formarán parte del Barrio Chino

El proyecto ya cuenta con tres firmas con presencia en Rosario que confirmaron su participación. Se trata de Todo Chen, que combina los rubros de supermercado y bazar; Mall China, especializada en grandes superficies de regalería y artículos para el hogar; y Lan Lan China Bowl, que aportará la propuesta gastronómica con cocina asiática.

Estas empresas podrán participar como inversoras, asesoras u operadoras dentro del paseo. La intención de los impulsores es conformar una oferta comercial variada, con distintos rubros que convivan en el mismo corredor y atraigan tanto a vecinos como a visitantes.

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La selección de los futuros comerciantes estará a cargo de un comité integrado por empresarios de origen chino radicados en Rosario y por Wang Guang Yu, conocido como David, presidente de la Asociación Civil Barrio Chino de Buenos Aires.

El organismo evaluará los rubros y los perfiles de los interesados para evitar que se repitan las propuestas comerciales y garantizar una oferta equilibrada. A principios de noviembre, una delegación encabezada por Wang Guang Yu visitó Rosario para recorrer las posibles locaciones y reunirse con los desarrolladores del proyecto.

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Cómo sería el Barrio Chino

"La idea es de replicar los barrios chinos que hay en el mundo, más precisamente el que está en Buenos Aires, y con humildad hacerlo aquí en la ciudad de Rosario", resumió hace algunas semanas Di Santo, en diálogo con La Red Rosario.

El empresario aclaró que se trata de una iniciativa privada. "El Estado acompaña, digamos, y después uno tiene que cumplir las reglamentaciones y las leyes", resaltó.

El proyecto que tiene en mente Di Santo y su equipo buscará instalar locales comerciales desde los 100 metros cuadrados hasta los 1.000 metros cuadrados. En Rosario, los comercios chinos están íntegramente asociados a los bazares, pero desde el grupo empresario local invitaron a sumar regalerías, indumentaria y espacios gastronómicos “bien típicos” como ocurre en la Capital Federal.

Más allá del comercio, otro de los ejes principales en los que insiste el grupo es la fuerte propuesta cultural y de entretenimiento, combinada con una oferta gastronómica “de muy buen nivel”. Es más, el empresario sostuvo que la actividad "se extienda a la noche y haya una vida nocturna".

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También sumar una pata de servicios. Asegurar un espacio de estacionamiento que permita fácil ingreso y salida de visitantes. Pero, además, sumar cosas como peluquería, spa y masajes, entre otras alternativas.

La intención es que el Barrio Chino se identifique con un arco, como todos los barrios chinos del mundo, y que además sume una batería de luces y ambientación propia de estos espacios.

Un atractivo más para Rosario

Más allá del impacto local, el grupo empresario detrás del nuevo barrio chino de Rosario destacó que el proyecto será un motor clave para el turismo receptivo. “Ayudará a generar un ambiente diferente”, sostuvieron.

“Vamos a poder formar otro foco turístico, más aún en este momento en que a la ciudad le están pasando cosas muy buenas”, agregaron. La iniciativa, sin embargo, no surge únicamente de una idea importada desde Buenos Aires y respaldada por Di Santo: “También vemos que hay una propuesta de los comercios chinos que no paran de crecer, y no sólo en lo comercial”, remarcó.

En cuanto a su formato, el paseo replicará la estética clásica de los barrios chinos de Buenos Aires y del resto del mundo: contará con un imponente arco en el ingreso principal, locales especialmente ambientados y una oferta gastronómica centrada exclusivamente en los países asiáticos.

Una larga historia

Di Santo tiene una larga historia de vinculación con la comunidad oriental. Su origen al frente de los supermercados Micropack le permitió construir una relación directa con estos comerciantes, al punto de que, durante su proceso de reconversión empresaria, la mayoría de sus locales terminaron en manos de inversores de ese origen.

Tras su salida del sector supermercadista, el grupo que encabeza Di Santo alquiló 25.000 de los 35.000 metros cuadrados que posee a inversores orientales. Lejos de ser un vínculo comercial frío, desde su entorno respaldaron activamente a los nuevos inquilinos con servicios: "Queremos que les vaya bien", afirmaron, consolidando una alianza estratégica que hoy da pie a este nuevo proyecto.