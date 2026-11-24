El empresario de biocombustibles admitió que fue sondeado por sectores del PJ, pero dijo que no está en sus planes participar. También elogió la gestión de Pullaro

"Hoy no está absolutamente en mis planes la candidatura”, afirmó Federico Pucciariello.

El empresario de biocombustibles Federico Pucciariello le bajó el tono a la chance de competir por la Gobernación de Santa Fe, luego de haber sido sondeado por sectores del peronismo como posible candidato de unidad, al tiempo que se despachó con elogios hacia el mandatario provincial, Maximiliano Pullaro .

Pucciariello confirmó que postularse no está en sus planes actuales. “Me quieren, es un honor que piensen en mi nombre. Es algo que evaluamos en la familia, y lo vamos a seguir evaluando, pero hoy no está absolutamente en mis planes la candidatura” , aseveró en declaraciones a La Fábrica del Podcast.

Al respecto, el exrugbier internacional y fundador y CEO de Essential Energy Holding aclaró que, de existir alguna participación electoral suya a futuro, nunca sería bajo el sello de un partido tradicional ni como oposición frontal, sino dentro de un esquema transversal .

“Tiene que ser un candidato de unión, no de un partido, sino de un movimiento santafesino donde pongamos los temas de la provincia” , argumentó Pucciariello.

Pucciariello y Pullaro

Asimismo, Pucciariello destacó su vínculo con Pullaro y valoró positivamente su administración. “El gobierno está haciendo un buena gestión. Hay cosas por mejorar, pero tenga una excelente relación con Maxi”, señaló.

La postulación del empresario a la Casa Gris venía siendo impulsada por un sector que integra la conducción del peronismo santafesino.

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Pucciariello también explicó que la conducción de su grupo empresario demanda una dedicación incompatible con una campaña en el corto plazo, sumado a motivos personales.

Santa Fe Bio, la sociedad integrada por YPF y Essential Energy, viene de firmar un acuerdo de largo plazo con Totsa Total Energies Trading SA para vender la mayor parte de los combustibles renovables que elaborará la futura planta de San Lorenzo, destinados principalmente a la exportación.