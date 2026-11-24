En una vivienda de Bomberos Voluntarios al 2400, de Villa Gobernador Gálvez, efectivos de Policía de Investigaciones hallaron 1.017 envoltorios de cocaína, vehículos y se detuvo a Agustina Mailén G., de 19 años, y Evelin Ayelén N., de 37 . Según la investigación policial, las mujeres serían allegadas de "Pupito" Avalle, un conocido hampón local.

La PDI irrumpió en una casa del barrio Soldado Aguirre y la investigación y posterior causa se inició iniciada por llamados anónimos al sistema 911 que alertaban sobre presunta comercialización de estupefacientes. Según fuentes policiales, el inmueble estaría vinculado a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle , actualmente alojado en la cárcel federal de Marcos Paz.

Las tareas comenzaron el 26 de octubre, cuando se dispuso investigar la actividad registrada en el domicilio. Los efectivos documentaron movimientos compatibles con la venta de drogas al menudeo: dos mujeres llegaban a la propiedad y luego se observaba la presencia de personas que concurrían a pie, en bicicletas y motocicletas.

Los investigadores también señalaron que la vivienda había sido allanada anteriormente y estaba ubicada cerca de establecimientos educativos y centros de salud. Los registros fílmicos incorporados a la pesquisa mostraban, además, a menores jugando en la vía pública.

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Durante el operativo se contabilizaron 1.017 envoltorios, con un peso total de 315 gramos de cocaína. También fueron incautados dos celulares, una bolsa con bandas elásticas y $105.900 en efectivo. El fiscal Alejandro Carón, quien intervino en reemplazo de Mercedes Banchio, ordenó los secuestros y el traslado de las detenidas a la sede de la PDI.

La casa de Avalle

La causa continúa en la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, que investiga la presunta comercialización de estupefacientes y las circunstancias registradas en el inmueble. La vinculación de la propiedad con Avalle forma parte de los elementos informados durante la investigación.

Avalle fue uno de los gerentes de la banda de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, fue condenado a prisión perpetua como líder de una violenta banda a la que le atribuyeron casi medio centenar de episodios delictivos, desde balaceras y extorsiones hasta alrededor de diez homicidios. Preso desde 2019, y con un par de condenas cumplidas por robo, Avalle aceptó la pena máxima en el marco de un juicio abreviado que fue homologado días atrás por un tribunal conformado por los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Hebe Marcogliese. El acuerdo incluye 27 expedientes sobre hechos delictivos.