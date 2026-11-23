La entrega del conjunto rojinegro, que remontó dos veces el resultado, no fue suficiente. Perdió ante Gimnasia por 4 a 2 en los octavos de final

El dolor de no seguir y el consuelo de no estar lejos. Son las sensaciones que atraviesan a Newell’s tras la eliminación en la fase final del torneo Clausura . El conjunto de Frank Kudelka luchó con lo que tiene en el Bosque platense, con las limitaciones ya conocidas, y remontó dos veces una desventaja parcial. Pero no fue suficiente, a pesar de que llevó los octavos de final hasta el tiempo suplementario. Con unas pocas dosis de la mayor jerarquía del Lobo, la Lepra sufrió dos nuevos goles cuando primero quedó con diez y luego con 9, para un 4 a 2 que puso fin a un año que terminó mejor de lo que empezó, aunque eso ahora reconforte poco.

Newell’s fue víctima de su acostumbrada impericia ofensiva en el primer tiempo . Entre la falta de definición y las malas resoluciones dilapidó media docena de ocasiones de gol. Los errores en el disparo final o en el último toque lo condenaron y se fue al descanso en desventaja por 1 a 0, con el tanto de Nacho Fernández que expuso una cara poco habitual: la fragilidad defensiva.

Es que, ante cada pérdida, a la Lepra le costó tomar las marcas. Miramón avanzaba sin obstáculos y Nacho Fernández se las ingeniaba para construir juego. El mediocampo visitante no contenía.

Mejor Newell's, pero el gol fue de Gimnasia

Sin embargo, fue el conjunto rojinegro el que se acercó más desde los primeros instantes ante un dubitativo fondo del Lobo. Un cabezazo de Cóccaro fue sacado por Carrizo por sobre el travesaño y, en la siguiente, Solari no aprovechó el regalo de un rival con una gambeta que se le fue larga ante el arquero mens sana.

Newell’s seguiría aproximándose hasta el minuto final de la primera etapa, pero el gol nunca llegó. Mazzantti resolvió mal una contra en la que eran tres contra uno, Herrera lapicó por el segundo palo sin que nadie llegara a empujarla y Cóccaro la mandó alta de cabeza tras un tiro de esquina.

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Todas estas situaciones ocurrieron con Newell’s ya en desventaja. Un resultado adverso a causa de una pérdida de Regiardo en ataque y el contraataque que inició Miramón, continuó con el centro de Auzmendi para el formidable taco de Janson y terminó con la definición de Nacho Fernández desde el punto del penal.

Un rápido empate en el complemento

Antes de que la ansiedad por igualarlo consumiera a Newell’s, alcanzó rápido el empate ni bien se reanudó la segunda etapa. Guch habilitó magistralmente a Solari a espaldas de los zagueros del Lobo. El extremo corrió solo y, cuando la tocó por sobre Castillo, el arquero lo bajó. Penal que no ejecutó Cóccaro como se esperaba, sino Mazzantti. Lo hizo con tranquilidad, sobre el palo derecho, para anotar el 1 a 1.

Gimnasia asumió otra postura y fue a buscarlo con mayor determinación, dejando huecos en el medio que Newell’s podía aprovechar. Pero salvo alguna que otra réplica veloz, la Lepra no construyó peligro.

La historia que se repitió

Newell’s comenzó a sufrir la pelota parada. Conti se lo perdió de cabeza en un tiro de esquina y el propio Solari conectó de arriba para desviar un tiro libre del Lobo; si no fue gol, se debió a la volada de Reinatti.

En partidos de eliminación directa, cada fallo puede tener un costo alto y Newell’s volvió a pagarlo. A Guch se la quitaron en el medio, Miramón corrió, evitó la barrida de Carrizo y la metió en el primer palo, con cierta complicidad de Reinatti, que quizás esperaba el centro.

Pero Gimnasia también se mostró vulnerable y, cuando la sensación era que a Newell’s se le venía la noche, Conti tocó a Solari dentro del área. Otro penal para la Lepra y una perfecta ejecución de Mazzantti para la celebración de todos los futbolistas rojinegros. 2 a 2 y alargue.

En el suplementario, Newell’s tuvo un instante fatal. Russo cometió una falta sobre Merlo —una infracción más— y se fue expulsado. Estaba al límite y Kudelka no lo sacó. Encima, Nacho Fernández ejecutó ese tiro libre y el ingresado Franco Escobar puso la cabeza y venció su propio arco.

La ilusión de Newell’s se derrumbó. Ortega recibió la roja por un pelotazo a Fernández teniendo amarilla y para la Lepra estaba todo dicho. Con nueve, todo se volvió cuesta arriba. Y el cuarto gol, señalado por Melluso, sentenció el paso del equipo de Kudelka por el torneo Clausura.