El cambio de rubro acompaña un proceso de expansión de este tipo de tiendas en grandes espacios del área central de Rosario

En Santa Fe al 1500, donde funcionó el icónico boliche La City, se prepara la apertura de un bazar chino.

En el centro de Rosario, cambia todo cambia, como bien dice la canción. El edificio de Santa Fe al 1500, donde en las décadas del 80 y 90 funcionó el histórico boliche "La City" y hasta el año pasado "La Picueta", se prepara para volver a abrir sus puertas convertido en un bazar chino . La transformación viene de la mano de una fuerte expansión de tiendas polirrubro de gran superficie en el microcentro y el impulso de proyectos comerciales vinculados a la cultura oriental, como el barrio chino.

Hace algunas semanas, en el local de Santa Fe entre Paraguay y Presidente Roca empezaron las obras de remodelación de la construcción que suma unos 800 metros cuadrados cubiertos . Referentes de empresarios de orientales en Rosario confirmaron que el lugar tendrá como destino un nuevo bazar multirrubro que se sumará a la oferta de tiendas que está creciendo en el centro de Rosario.

Además, aseguraron que la apertura es inminente: ya comenzaron la búsqueda de personal para atender el local. En las persianas del frente un cartel manuscrito indica que se están buscando empleada de 18 a 30 años para trabajo full time.

El desembarco del nuevo emprendimiento promete traer mayor movimiento a un sector de calle Santa Fe que viene castigado por la desaparición de las grandes sucursales bancarias que caracterizaron a ese corredor del centro rosarino. En la misma cuadra, hay otros tres locales que colgaron en sus vidrieras el cartel de alquiler.

El desembarco del bazar no es el único proyecto de su tipo que aprovecha grandes superficies vacías en el área central. En uno de los locales del histórico edificio Fundación Astengo, en Mitre 738, desembarcó una tienda de capitales orientales. El lugar estaba ocioso tras el cierre de Tarjeta Naranja. Y en el edificio de Córdoba 981, donde hasta septiembre funcionó la librería Técnica, se proyectó la apertura de Stylo, un bazar, regalería y juguetería, también, de capitales orientales.

Un boliche emblemático

El local de Santa Fe al 1500 no siempre tuvo el frente pintado del amarillo anaranjado que exhibe actualmente. En las décadas del 80 y 90, tenía un tono más subido y albergaba al boliche que hizo bailar a varias generaciones en el centro de la ciudad: La City. Entre los memoriosos de la noche rosarina, como los integrantes del perfil de Facebook "Boliches rosarinos de los 80's y 90's. Y actuales también", se recuerda a la disco como "el boliche cheto del centro".

En rigor, el local convocaba a adolescentes de clase media. Muchos de ellos eran jugadores de rugby y jugadoras de hockey de distintos clubes de la ciudad y visitas ocasionales de figuras del fútbol de Central y Newell's.

Los rituales de La City, como se explicó en una nota publicada en La Capital, eran claros: una vez que se franqueaba la cuestionada selección del patovica se accedía a un pasillo donde se abonaba la entrada y luego a otro algo más amplio que daba a un patio. La pista estaba a la derecha y "sobre el final la pared estaba cubierta de espejos donde se podía chequear permanentemente que el look no mutara a pesar de los frenéticos bailes al ritmo de la música que imponía Erasure, banda mítica que se escuchaba mientras se bailaba con un pasito de piernas hacia delante y atrás y brazos meneados al compás", tal como lo recrea la crónica de este diario.

Con el paso de los años el lugar mutó su nombre a María, aunque los cambios generados en los hábitos de diversión nocturna, una serie de conflictos con los vecinos de esa zona y el corrimiento de los locales de esparcimiento hacia otros corredores, como Pichincha, marcaron el final del boliche.

Tras permanecer cerrado varios años, en 2023 un grupo empresario puso en marcha reformar en el lugar para convertirlo en un espacio gastronómico con una cartelera de shows, con salones para celebrar eventos empresariales y sociales, con cenas y after office. El lugar abrió a fines del año siguiente con el nombre de La Picueta, pero apenas dos años después el fondo de comercio se puso a la venta.

La última transformación del local es historia más reciente.

El barrio chino local

La apertura de tiendas de origen asiático que se registra en Rosario en los últimos años dio lugar a un proyecto más ambicioso: la creación de un barrio chino en el área central, una iniciativa privada impulsada por el empresario Lucio Di Santo y referentes de la comunidad.

Tras varios meses de análisis de distintas zonas se definió que el paseo funcionará en tres arterias del microcentro: la peatonal San Martín, entre San Luis y San Juan, la calle San Juan, de San Martín a Sarmiento y el pasaje Barón de Maua, en los alrededores del Centro Cultural Fontanarrosa y de la plaza Montenegro.

Allí se proyectan reunir una veintena de locales comerciales, como bazares, regalerías y servicios de bienestar, como spa y masajes. También se incluirá un supermercado y propuestas de gastronomía, ya sean puestos de comida al paso o restaurantes de categoría.

La propuesta tiene el visto bueno de empresarios del Barrio Chino de Buenos Aires quienes podrían instalar un arco de acceso tradicional como puerta de entrada y símbolo turístico, inspirado en el modelo existente en el barrio de Belgrano en capital.