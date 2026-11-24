La Municipalidad de Rosario amplió la disponibilidad de turnos para la renovación de licencias de conducir, con la incorporación de atención especial los días sábados y feriados.
El municipio sumará 1.500 turnos más para poner a disposición de los ciudadanos para el próximo fin de semana extra largo en diciembre
La Municipalidad de Rosario amplió la disponibilidad de turnos para la renovación de licencias de conducir, con la incorporación de atención especial los días sábados y feriados.
De esa forma se conseguirá 1.500 turnos más para poner a disposición de la ciudadanía el próximo fin de semana extra largo del 4 a 8 de diciembre.
La secretaria de Cercanía, Vanesa Di Bene, señaló que "desde septiembre se dispuso aumentar la cantidad de turnos, ampliando la atención en los seis distritos municipales. Se hace los sábados y días feriados. Ayer más de 1.100 personas pudieron renovar sus licencias".
La funcionaria agregó que para diciembre "habrá un operativo especial el viernes 4 de diciembre que es el Día del Empleado Municipal, el sábado 5, el lunes 7 y el martes 8 para aquellos que necesiten regularizar sus licencias en esos días".
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"Veníamos monitoreando la situación en cuanto a los retrasos. Hay un atraso que venía de la pandemia. Se habían acumulado vencimientos por las prórrogas que se establecieron en los años 2020 y 2021, y nos encontramos con una acumulación de esos vencimientos en 2026. Producto de eso, veníamos con un atraso de mil o mil quinientos turnos de personas que tenían la licencia vencida y necesitaban renovar".
"Por eso -subrayó Di Bene- a partir de septiembre se tomó esta medida. No solo se atiende de lunes a viernes con la capacidad máxima que tienen los Distritos, sino los sábados y feriados".
El dato surge del primer relevamiento nacional, que contabilizó 1.328 personas en situación de calle en Santa Fe. Además, el 80,3% de los entrevistados dijo no contar con ingresos adicionales