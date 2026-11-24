El municipio sumará 1.500 turnos más para poner a disposición de los ciudadanos para el próximo fin de semana extra largo en diciembre

La Municipalidad de Rosario amplió la disponibilidad de turnos para la renovación de licencias de conducir , con la incorporación de atención especial los días sábados y feriados.

De esa forma se conseguirá 1.500 turnos más para poner a disposición de la ciudadanía el próximo fin de semana extra largo del 4 a 8 de diciembre.

La secretaria de Cercanía, Vanesa Di Bene, señaló que "desde septiembre se dispuso aumentar la cantidad de turnos, ampliando la atención en los seis distritos municipales. Se hace los sábados y días feriados. Ayer más de 1.100 personas pudieron renovar sus licencias".

La funcionaria agregó que para diciembre "habrá un operativo especial el viernes 4 de diciembre que es el Día del Empleado Municipal, el sábado 5, el lunes 7 y el martes 8 para aquellos que necesiten regularizar sus licencias en esos días".

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"Veníamos monitoreando la situación en cuanto a los retrasos. Hay un atraso que venía de la pandemia. Se habían acumulado vencimientos por las prórrogas que se establecieron en los años 2020 y 2021, y nos encontramos con una acumulación de esos vencimientos en 2026. Producto de eso, veníamos con un atraso de mil o mil quinientos turnos de personas que tenían la licencia vencida y necesitaban renovar".

"Por eso -subrayó Di Bene- a partir de septiembre se tomó esta medida. No solo se atiende de lunes a viernes con la capacidad máxima que tienen los Distritos, sino los sábados y feriados".