La variable se mide todos los meses desde 2001 y en su último registro, correspondiente a noviembre, arrojó un dato positivo hacia la gestión de Javier Milei

Todos los meses, la Universidad Di Tella publica el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) , una variable que comenzó a medirse en 2001 y que expone cómo percibe la sociedad a la gestión del gobierno nacional de turno . En noviembre , se registró un incremento del 4,1% favorable a la administración de Javier Milei .

El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5 . Para noviembre, mes 35 de la gestión de Milei, el índice se ubicó en 2,04 puntos. Si se compara el mismo mes con la administración de Mauricio Macri, el actual presidente está un 15,2% arriba, mientras que al compararse con la administración de Alberto Fernández en el mismo mes, el salto es de un 71,1% más.

La contracara de ello es que en términos interanuales, el índice cayó un 17,5% . Este nuevo registro marca que el promedio de los 35 meses de la gestión Milei se ubica en 2,32 puntos, su registro más bajo.

El ICG se compone de cinco variables . Todas aumentaron durante noviembre: Honestidad arrojó 2,41 puntos (+1,4%), Capacidad para resolver problemas registró 2,4 puntos (+5,6%), Eficiencia mostró 2,08 puntos (+4,5%), Evaluación general del gobierno se ubicó en 1,69 punto (+3,6%) y Preocupación por el interés general llegó a 1,6 punto (+6,4%).

La franja etaria que va de 18 a 29 años es la que mayor confianza tiene en el gobierno, con 2,23 puntos (-6,2%), seguidos por el grupo de mayores de 50 años (2,2 puntos), segmento en el que se registró un aumento considerable (+21,7%). En tanto, el grupo de personas entre 30 y 49 años se ubica mostró un índice de confianza en torno a 1,82 punto (-7,2%).

Por su parte, el mayor valor del ICG se encuentra en las provincias, con 2,27 puntos y un aumento del 6,3% respecto del mes pasado. A su vez, entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se reportó 1,95 punto (+3,7%) y entre los del Gran Buenos Aires se registró 1,59 punto (-1,4%).