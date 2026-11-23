La agenda parlamentaria está atravesada por las reformas electoral y del Banco Central y el presupuesto 2027, entre otros proyectos

El gobierno libertario volverá a reunir a los integrantes de su mesa política en la Casa Rosada.

El gobierno reunirá este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir los próximos pasos de la agenda legislativa, con eje en la reforma electoral que el oficialismo buscará tratar el jueves próximo en el Senado.

Los integrantes del reducido círculo incluirán además el debate por la ley de ludopatía, que comenzará a discutirse el miércoles en comisiones en la Cámara alta, en la previa al vencimiento del estado parlamentario de la media sanción obtenida en Diputados.

El encuentro se desarrollará en una semana clave para las aspiraciones parlamentarias del oficialismo, que además prevé avanzar el jueves con el tratamiento del presupuesto 2027 y la modificación de la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

Con la hoja de ruta delimitada, y en la previa a la convocatoria de sesiones extraordinarias, la mesa política buscará coordinar la estrategia legislativa para la última semana del período ordinario, en la que el gobierno intentará imprimirle ritmo a sus iniciativas y sostener los acuerdos políticos que necesita para avanzar con su agenda.

La reunión, prevista para las 13, será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los referentes que integran el ala política, en el marco de las negociaciones con los bloques aliados que encarnan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo Lule Menem para garantizar los respaldos necesarios en el Congreso.

También se espera la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Completarán la lista el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Las Paso en la mira

La reforma electoral constituye uno de los principales objetivos del gobierno, que pretende avanzar con la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) y otros cambios en el sistema electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027.

En paralelo, el oficialismo tendrá el jueves una agenda parlamentaria cargada con el tratamiento de iniciativas económicas e institucionales.

El gobierno afronta una nueva semana clave en el Congreso, con la reforma electoral como principal desafío y una agenda de proyectos que intenta impulsar antes del inicio del año electoral.

Con la intención de suspender las Paso, el oficialismo asegura tener los votos para conseguir la media sanción el jueves en el Senado.

“Están los votos para la media sanción”, deslizó un funcionario, luego de que La Libertad Avanza (LLA) consiguiera dictamen para avanzar con la iniciativa.

La negociación de las voluntades quedó en manos de Santilli y Lule Menem. También de Bullrich, quien se prepara para sesionar. “Los acuerdos en el Senado parecen estar dados”, adelantó un integrante de la mesa política.

Santilli al Senado

La agenda legislativa tendrá otros movimientos durante la semana. Antes de que comience el debate por la reforma electoral, Santilli deberá brindar su primer informe de gestión el miércoles, a las 15, en el Senado.

Por su parte, Diputados se encamina a tratar el presupuesto 2027 el jueves, luego de que se postergara el tratamiento de la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” y de las modificaciones a la carta orgánica del Banco Central.

Tras la fallida sesión de la semana pasada, el titular de la Cámara baja también incorporó a la agenda la reforma de la entidad monetaria.

En cambio, la ley de Malvinas quedará relegada para el período de sesiones extraordinarias, que el oficialismo aspira a convocar durante diciembre con el objetivo de completar el tratamiento de las iniciativas pendientes.

Asimismo, el nuevo encuentro de la mesa política tendrá como marco las diferencias internas por el protagonismo en la negociación que permitió obtener el dictamen de la reforma electoral, con Bullrich y Santilli como principales figuras.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y la senadora libertaria continúa presente, aunque los Milei resolvieron evitar una confrontación abierta ante la necesidad de preservar su participación en la hoja de ruta legislativa para lo que resta del año. “Patricia es necesaria. Posreforma veremos”, expresaron en la mesa chica del oficialismo.