El hijo dijo que hubo "una ofensiva muy grande de la ultraderecha" y el gobierno pidió a la universidad que "se impongan las sanciones que correspondan"

El hijo del líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho defendió el homenaje de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a su padre, mientras desde el gobierno nacional pidieron que "se impongan las sanciones que correspondan" a los organizadores del acto.

Mario Antonio Santucho, hijo del fundador del ERP, sostuvo que "se desencadenó una ofensiva muy grande de la ultraderecha" contra el homenaje del próximo 10 de diciembre. "El acto se hace", sentenció, y añadió que la única forma de que no se lleve a cabo es que "la UBA y el rectorado lo censuren".

La Subsecretaría de Políticas Universitarias nacional, a cargo de Alejandro Álvarez, le envió una carta a la UBA en la que le pidió al rector Ricardo Gelpi que “se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron” el homenaje a Santucho.

“El mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria, en donde el grupo terrorista que lideró, autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), buscaba la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país”, indicó la misiva.

Y añadió: “No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que, liderando el ERP, cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde ese grupo armado”.

“Este homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades responsables, además (de) que incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos con fines ajenos a la competencia legal de las universidades”, advirtió.

En esa línea, resaltó: “Frente a esta situación, exijo a usted que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron la convocatoria”.

Para concluir, señaló que, “al utilizarse instalaciones y fondos públicos destinados a la educación universitaria con la posible comisión de un ilícito, se informe a esta subsecretaría las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones realizadas por la UBA”.

Álvarez aseveró que “el acto atenta contra la defensa de la democracia” porque se trata de “una persona que lideró una organización cuyo objetivo era destruir la democracia” y “lo llevó a cabo mediante ataques terroristas”.

En defensa del acto

A su turno, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ana Josefina Arias, defendió el homenaje al exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo previsto para el 10 de diciembre próximo y sostuvo que debe respetarse la iniciativa de los estudiantes a reivindicar su figura.

“No me parece sensato evitar que este grupo que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran no lo haga”, afirmó Arias, quien defendió la decisión del Consejo Directivo de autorizar la colocación de una escultura dedicada a la memoria de Santucho en el patio de la facultad.

La decana explicó que la iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y presentada por una agrupación estudiantil ante el Consejo Directivo, que la aprobó con dos abstenciones.

Aclaró que ella no participó de la votación ni fue autora del proyecto, pero respaldó la posibilidad de que los estudiantes realicen el homenaje.

“La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de la década del 70 es una constante. Me parece que habilita un debate, bienvenida sea la posibilidad de discutir”, expresó la funcionaria universitaria.

Arias sostuvo que la Facultad de Ciencias Sociales mantiene históricamente una política de memoria, verdad y justicia y señaló que en sus instalaciones existen numerosos homenajes a militantes políticos, incluidos integrantes de organizaciones armadas de la década del 70.

Consultada sobre la trayectoria de Santucho como jefe de una organización guerrillera que realizó acciones armadas incluso durante gobiernos constitucionales, admitió que esa condición formó parte de su actividad política, aunque consideró que no invalida el reconocimiento impulsado por los estudiantes.

"Un terrorista"

Por su parte, el bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) dejó en claro su “repudio” al homenaje que la Universidad de Buenos (UBA) realizará a Santucho, a quien definió como “un terrorista”.

“En el bloque de senadores de La Libertad Avanza expresamos nuestro más enérgico repudio a la realización de un homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fundador del ERP, una organización terrorista responsable de secuestros, asesinatos y ataques contra la democracia”, manifestó mediante un comunicado.

En consecuencia, consideró “inadmisible que la facultad impulse y avale una actividad que reivindica a quienes eligieron las armas y la violencia para imponer sus ideas”.

Paralelamente, una organización pidió el juicio académico contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tras la polémica por el homenaje a Santucho.

La denuncia fue presentada por Reset Republicano, que apuntó contra la decana de la facultad y otros miembros del Consejo Directivo por declarar de “interés institucional” el evento.