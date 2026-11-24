La Policía Federal realizó once allanamientos y secuestró cocaína, un arma y municiones. Entre los arrestados se encuentra la presunta líder de la organización, una mujer vinculada familiarmente al clan Cantero.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a once personas tras una serie de allanamientos que permitieron desarticular una banda dedicada al narcomenudeo que presuntamente tributaba para Los Monos. Entre los arrestados se encuentra una mujer con vínculos familiares con el clan Cantero, señalada como la principal investigada. Durante los procedimientos se secuestraron 637,26 gramos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador colocado, 42 cartuchos calibre .22, 50 municiones calibre .40 y otras 17 calibre 9 milímetros. También se incautaron diez teléfonos celulares, un chip, cuatro balanzas de precisión, recortes de nailon, dinero en efectivo y elementos utilizados para el corte y estiramiento de estupefacientes.

La investigación se inició el 11 de septiembre, cuando fueron detenidos cuatro hombres que operaban en el barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario. En aquella oportunidad, los efectivos federales realizaron diez allanamientos en los que secuestraron armas de fuego y distintas sustancias estupefacientes. Sin embargo, al detectar que la actividad delictiva continuaba pese a esos procedimientos, los investigadores profundizaron las tareas de campo.

Las pesquisas permitieron establecer que al frente de la organización estaría una mujer estrechamente ligada al entorno familiar de los Cantero. Se trata de la hermana de Franco “El Gordo” Olemedo, quien mantiene una relación de pareja con Mariana “Chuky” Cantero, hija de Ariel “Pájaro” Cantero, histórico líder de Los Monos.

A partir de las tareas investigativas, los agentes federales identificaron once inmuebles presuntamente utilizados para el acopio, fraccionamiento y comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo. Los allanamientos se concretaron en los pasajes 507, 512, 518 y Peatonal, además de domicilios ubicados sobre calle Melián y avenida José Batlle y Ordóñez.

Los operativos, realizados de manera simultánea, culminaron con la detención de nueve hombres y dos mujeres. Entre ellas se encuentra la presunta líder de la banda, a quien los investigadores atribuyen el manejo operativo de la organización en el territorio. Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, al igual que la droga, las armas, las municiones y el resto de los elementos secuestrados.