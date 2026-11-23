Tras ocho años de viaje, la sonda tuvo un fallo durante una delicada maniobra de 37 minutos

Después de ocho años de viaje, la misión espacial BepiColombo se enfrentaba a una delicada maniobra de 37 minutos para poder ingresar a la órbita del planeta Mercurio. Nada podía fallar. Y algo falló. Finalmente, tras la tensión y la incertidumbre, los equipos del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (Esoc) en Alemania recibieron buenas noticias: BepiColombo había conseguido el primer objetivo para poder empezar a desarrollar sin inconvenientes su trabajo.

"BepiColombo está en órbita alrededor de Mercurio de forma segura", resaltó la Agencia Espacial Europea (ESA) al detallar los avances de la misión espacial europeo-japonesa. "Hemos recibido noticias de Bepi", indicó ESA mientras analizaba la telemetría recibida, después de un buen susto y largos minutos de incertidumbre: "A pesar de la propulsión acortada, la misión va por buen camino".

Es que la sonda ya había realizado el giro previsto y sus propulsores debían encenderse durante 37 minutos para reducir su velocidad y entrar en la órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Si los propulsores se excedían o no lograban la suficiente potencia, BepiColombo quizás se hubiese estrellado contra la superficie rocosa de Mercurio o no hubiese conseguido ingresar a la órbita del planeta.

La ESA remarcó que los propulsores funcionaron durante menos tiempo del previsto debido a un problema informático. Cuando en el centro de operaciones ya empezaban a temer lo peor llegaron los primeros datos: la nave se encontraba a salvo y en el camino correcto.

Engines are firing!@BepiColombo should have now begun its #Mercury orbit insertion burn.



For the next 37 minutes, MPO's four chemical thrusters will be burning through #BepiColombo 's closest approach of Mercury at an altitude of 635km from the planet's surface.#ESOC… pic.twitter.com/K3JMgfqzrE — ESA Operations (@esaoperations) November 21, 2026

Lanzada en octubre de 2018, la nave de cuatro toneladas recorrió más de 10.000 millones de kilómetros y efectuó nueve sobrevuelos planetarios para ajustar su velocidad y trayectoria rumbo a Mercurio.

La misión, que tiene un costo de unos 1.700 millones de euros, lleva el nombre del matemático e ingeniero italiano Giuseppe "Bepi" Colombo, fallecido en 1984, quien explicó las peculiares características de rotación de Mercurio.

Una sonda de dos cabezas

A partir de abril de 2027, BepiColombo se dividirá en dos partes: la sonda europea MPO (Mercury Planet Orbiter) estudiará el planeta con una precisión sin precedentes, aproximándose hasta a 480 kilómetros de su superficie. Mientras tanto, la sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter), de la agencia espacial japonesa Jaxa, analizará el entorno espacial de Mercurio y, en particular, su campo magnético, siguiendo una órbita elíptica que la alejará hasta 11.000 kilómetros.

Los científicos también buscarán conocer mejor la composición interna y el origen de Mercurio, cartografiar su superficie y determinar si los cráteres de sus polos contienen hielo. Estos estudios podrían ayudar a comprender los orígenes del Sistema Solar.

Los dos orbitadores viajaron unidos a un módulo de transferencia, del que se separaron a comienzos de septiembre mediante una maniobra de alta precisión para preparar su aproximación final al planeta. Según el plan de vuelo, ambas sondas deberán bifurcar sus caminos el 9 de diciembre para ocupar sus respectivas órbitas.

Muy cerca del sol

La misión requirió medidas especiales de protección debido a que la intensidad de la radiación solar en Mercurio puede ser hasta diez veces mayor que en la Tierra. Los satélites cuentan con revestimientos resistentes a altas temperaturas y aislamiento de múltiples capas. Uno de ellos girará quince veces por minuto para evitar el sobrecalentamiento.

La misión debe "ofrecer a la humanidad y a la comunidad científica imágenes inéditas de Mercurio y abrir un nuevo capítulo en nuestra comprensión del Sistema Solar", anticipó Santa Martínez, responsable de la misión en la ESA.