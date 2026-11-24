El capitán de Newell's volvió a dar la cara tras la eliminación en el Clausura y evaluó el rendimiento en lo individual como en lo colectivo

Luca Regiardo se esfuerza en lo alto en el duelo picante que Newell's tuvo en La Plata.

"Sigo con mucha bronca, del árbitro no quiero hablar. En líneas generales fuimos superiores, pero tuvimos errores. En el primer gol el error es mío, en estos partidos se paga caro. El rival tiene mérito, pero creo que la derrota llega más por errores nuestros" . Con toda la bronca todavía reflejada en su cara, el capitán de Newell's , Luca Regiardo , hizo una última definición tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima, por 4 a 2, en el Bosque platense.

El volante, de un muy buen año, no pudo ocultar la bronca y le pidió perdón al hincha leproso por el error que derivó en el primer gol de los octavos de final en los pies de Nacho Fernández. "Le pido perdón al hincha por no poder darle esta alegría de seguir en el campeonato. Cometí el error en el primer gol”, expresó sentido.

Metiéndose de lleno en los pormenores del cotejo, Regiardo se mostró más que conforme con lo realizado, aun estando en desventaja numérica: "Hicimos un gran encuentro, estoy orgulloso del grupo de compañeros con los que entreno, porque dejaron todo. Tanto con uno como con dos menos fuimos superiores. Estoy eternamente agradecido por la entrega. Es una lástima porque estábamos muy ilusionados, pero hay que seguir".

Para cerrar un semestre que fue positivo en varios aspectos, el futbolista rojinegro detalló los puntos claves para cambiar el rumbo negativo en el que iba la institución, sobre todo en lo futbolístico.

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"Levantamos mucho en estos meses, cambió la situación, se modificó la actualidad del club y la posición en la tabla. Estábamos ilusionados en seguir, hicimos un gran partido y pagamos caro la derrota" analizó.

Luca Regiardo se retira del campo de juego abrazando al juvenil Scarpecio tras la derrota y eliminación. Marcelo Bustamante / La Capital

"Con aciertos y errores siempre nos entregamos al ciento por ciento, dejamos todo en cada encuentro", agregó el capitán, quien en cada cruce con los periodistas siempre intentó dejar en claro que el plantel lo daba todo.

Prefirió no hablar de Ramírez

Por supuesto, la repregunta sobre la actuación del árbitro Nicolás Ramírez apareció y el mediocampista dio una respuesta concreta: "No me gusta hablar del árbitro, pudo haberse equivocado en alguna situación que después te terminan condicionando, pero también en los goles de Gimnasia tuvimos errores nosotros y en estos partidos no hay margen, no te perdonan con rivales de jerarquía. Más allá de que pusimos empatar dos veces, se nos terminó escapando".

En lo personal, el mediocampista tuvo un año excelente, dejándole abierta la puerta a un futuro más que promisorio. "Sacando la calentura por este final, creo que tuve un gran año, crecí mucho como todos mis compañeros. En ese sentido, Darío (Kudelka) nos ha ayudado mucho a ser mejores jugadores en lo individual y a ser un mejor equipo en lo grupal y colectivo. Estamos con bronca porque creíamos que podíamos pelear cosas", concluyó la charla con un guiño también al trabajo de Kudelka como entrenador.