Según las primeras informaciones, la víctima tendría problemas de movilidad. Su hijo, de 60 años, fue derivado a un hospital por inhalación de humo

El trágíco incendio en Arroyo Seco se declaró este martes. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios y Zapadores

Bomberos trabajan en el incendio de anoche en Arroyo Seco, donde murió una mujer 87 años

Un trágico incendio se produjo este martes a la madrugada en una casa ubicada en Arroyo Seco . Una mujer de 87 años, que sufría problemas de movilidad, murió calcinada dentro del inmueble, mientras que su hijo de 60 tuvo que ser derivado a un hospital por inhalación de humo.

El siniestro se declaró poco después de la 1 de hoy, en una vivienda ubicada en calle Independencia sin número de esa ciudad, situada a unos 30 kilómetros al Rosario de Rosario. La víctima fatal fue identificada como Gladys T., mientras que su hijo se llama Héctor M.

Tras el aviso a la central de emergencias 911, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco acudieron al lugar y comenzaron a trabajar en la extinción de las llamas. Finalizada esa tarea, los socorristas hallaron en el interior a la mujer con su cuerpo carbonizado.

En forma paralela, fuentes policiales tomaron conocimiento a través del testimonio de vecinos que el hijo de Gladys había sido trasladado minutos antes al hospital local por inhalar humo.

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Los voceros destacaron que Héctor estaba fuera de peligro. El hombre declaró ante los policías que su madre acostumbraba a fumar en la cama y que no tenía movilidad.

El trágico incendio en Arroyo Seco se declaró este martes. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios y Zapadores Foto: Policía de Santa Fe.

El incendio y su saldo trágico fue comunicado al fiscal Walter Jurado, de la Unidad Especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos. También trabajó en el lugar personal de la Policía de Investigaciones y de Bomberos Zapadores para la realización de pericias y levantamiento del cuerpo.