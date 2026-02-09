La Capital | La Ciudad | UTA

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

La Unión Tranviarios Automotor discute salarios en AMBA y anticipa que extenderá el conflicto si no avanzan las negociaciones. Las consecuencias en Rosario

9 de febrero 2026 · 13:13hs
La Uta advierte sobre un posible paro de colectivos el miércoles 11 de febrero

La Uta advierte sobre un posible paro de colectivos el miércoles 11 de febrero
Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Un comunicado oficial de la Unión Tranviarios Automotor (Uta) advierte que, de no respetarse lo acordado en las paritarias con respecto a los sueldos del AMBA, el gremio podría convocar un paro de colectivos de carácter federal. "Alerta a todas las provincias", se titula el texto donde se plantea la posible medida de fuerza en todo el país.

En el comunicado de este lunes, UTA se expresa sobre el conflicto salarial vigente entre la patronal y el sindicato. Hacen especial énfasis en las paritarias del interior del país, advierten quem de no respetarse los salarios acordados en el Amba, se convocará a un paro de colectivos el próximo miércoles 11 de febrero.

El comunicado de UTA

"Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", comienza el comunicado de Uta Argentina.

"Reiteramos que los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", sigue el comunicado oficial.

"Somos protagonistas y no meros espectadores. Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país", advierten desde el gremio, y agregan: "En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior", agregan desde el gremio"

"Queremos saber que no es cierto que no les alcanza", finaliza el comunicado por el Secretario General de Uta, Roberto Fernández.

La situación en Rosario

Por el momento, UTA Rosario no se expresó sobre la situación y el conflicto tiene centro en AMBA.

No obstante, de avanzar el conflicto se especula con la posibilidad de que a nivel local se pueda extender eventualmente alguna medida de fuerza, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

