Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

El designado ministro del Interior y el jefe de Gabinete recibirán en la Casa Rosada a Torres (Chubut), Jalil (Catamarca), Llaryora (Córdoba), Orrego (San Juan) y Sáenz (Salta)

6 de noviembre 2025 · 20:11hs
Diego Santilli ya mantuvo contactos informales con algunos gobernadores.

Foto: Archivo / La Capital.

Diego Santilli ya mantuvo contactos informales con algunos gobernadores.

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá el martes próximo en la Casa Rosada con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos por el presupuesto nacional 2026.

Asimismo, Santilli recibirá el lunes a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).

"Son todas reuniones bilaterales y en la Rosada. Santilli, además, invitó a (el jefe de Gabinete) Manuel Adorni a que se sume, así que con esa lógica comenzamos”, deslizaron en Balcarce 50.

La primera misión de Santilli

Santilli había dicho que su primera tarea en el cargo, para el que todavía no asumió, sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”. De hecho, en los últimos días ya mantuvo contactos informales con algunos de ellos.

El dirigente originario del PRO no había participado de la reciente cumbre del presidente Javier Milei con 20 de los 24 gobernadores (entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro) tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas.

>>Leer más: Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Es que el encuentro fue organizado por los entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ministro del Interior, Lisandro Catalán, ya afuera de esos cargos.

En esa reunión, Milei habló con los gobernadores de las reformas de segunda generación que buscará impulsar en el Congreso, entre ellas la laboral, la tributaria y del Código Penal.

Ahora, Santilli se pondrá al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales.

Por su parte, los gobernadores tiene varios reclamos hacia la Rosada, que encabezan los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.

El designado titular de Interior aún no renunció a su banca y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.

La mujer que reemplaza a Diego Santilli subió al escenario del Luna Park en mayo de 2024.

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Este domingo, Diego Santilli fue nombrado ministro del Interior

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

El presidente Javier Milei designó al vocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete tras las elecciones legislativas de 2025.

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

jugada excelente: la reaccion de nancy pazos a la designacion de santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona