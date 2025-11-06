Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

El designado ministro del Interior y el jefe de Gabinete recibirán en la Casa Rosada a Torres (Chubut), Jalil (Catamarca), Llaryora (Córdoba), Orrego (San Juan) y Sáenz (Salta)

El designado ministro del Interior, Diego Santilli , se reunirá el martes próximo en la Casa Rosada con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres , y de Catamarca, Raúl Jalil , como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos por el presupuesto nacional 2026 .

" Son todas reuniones bilaterales y en la Rosada. Santilli, además, invitó a (el jefe de Gabinete) Manuel Adorni a que se sume, así que con esa lógica comenzamos”, deslizaron en Balcarce 50.

Santilli había dicho que su primera tarea en el cargo, para el que todavía no asumió, sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país” . De hecho, en los últimos días ya mantuvo contactos informales con algunos de ellos.

El dirigente originario del PRO no había participado de la reciente cumbre del presidente Javier Milei con 20 de los 24 gobernadores (entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro) tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas.

Es que el encuentro fue organizado por los entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ministro del Interior, Lisandro Catalán, ya afuera de esos cargos.

En esa reunión, Milei habló con los gobernadores de las reformas de segunda generación que buscará impulsar en el Congreso, entre ellas la laboral, la tributaria y del Código Penal.

Ahora, Santilli se pondrá al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales.

Por su parte, los gobernadores tiene varios reclamos hacia la Rosada, que encabezan los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.

El designado titular de Interior aún no renunció a su banca y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.