La Capital | Política | Santilli

Santilli habló de su agenda como ministro del Interior: presupuesto, reforma laboral y fiscal y nuevo código penal

Este domingo el dirigente del PRO se reunió con el presidente durante una hora, luego de ser designado responsable de la cartera. Los detalles

3 de noviembre 2025 · 09:24hs
Este domingo

Este domingo, Diego Santilli fue nombrado ministro del Interior

Tras ser nombrado ministro del Interior, Diego Santilli, histórico referente del PRO y recientemente electo diputado nacional, hizo su primera declaración pública. Reveló cómo fue su primera reunión con el presidente luego de ser designado al frente de la cartera y se refirió a los ejes centrales de su agenda: presupuesto, reforma laboral y fiscal y nuevo código penal. También puso en valor el diálogo con los gobernadores.

"Estoy muy contento por el desafío que el presidente me ha dado", dijo Santilli, sobre su flamante puesto de ministro, este lunes por la mañana en conversación con Radio Mitre.

Además, el dirigente contó los pormenores de fue su primera reunión con el presidente Javier Milei, tras ser designado ministro: "Ayer volví de Paraná y fui a verlo al presidente, que me llamó cuando estaba en la ruta", comenzó, y detalló: "Estuvimos trabajando una hora y cuarto en la agenda de las (sesiones) extraordinarias y ordinarias".

>> Leer más: Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

La agenda de Diego Santilli como ministro del Interior

“Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios para el presidente y para los argentinos son el presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, afirmó Diego Santilli, sobre los ejes de su agenda al frente del ministerio del Interior. En ese sentido, el oficialismo piensa en convocar sesiones extraordinarias en ambas Cámaras del Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando se de el recambio en las bancas.

Al ser consultado sobre su principal objetivo como ministro, el dirigente del PRO afirmó: "Tenemos que estabilizar el país, que iba a la deriva. Todos sabemos de dónde venimos y dónde estamos. Venimos del 54% (de pobreza) y ahora estamos por el 30%, la hemos bajado pero no alcanza".

Además, Santilli se refirió a su relación con los gobernadores, figuras centrales para un ministro del Interior: “Escuchar es el rol que me toca. Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno", dijo y

“Con ellos (los gobernadores) hablaremos. Desde 94 no hay reforma para la coparticipación; es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”, agregó el político.

La designación de Santilli

En el marco de los cambios de Gabinete que está llevando adelante el presidente Javier Milei, el diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli no asumirá la banca y jurará como ministro del Interior. Así lo anunció el primer mandatario en sus redes sociales este domingo.

"Tenemos ministro del interior: bienvenido Colo Santilli", anunció el presidente en su cuenta de X. "Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1985089736919445826?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985089736919445826%7Ctwgr%5Ea9480e926259c5c62130e6833ba637d27344fc4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17621694891382348&partner=&hide_thread=false

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán tras renunciar días atrás como ministro del Interior, finalmente Milei tomó la decisión de darle ese lugar a Santilli.

>>Leer más: Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

El ex PRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre

Noticias relacionadas
jugada excelente: la reaccion de nancy pazos a la designacion de santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Javier Milei designó a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior.

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Diego Santilli se peló en vivo y honró una de sus promesas de campaña

Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó la cabeza a lo Espert

El jefe del Estado argentino festejó abrazado a Diego Santilli.

Diego Santilli celebró el triunfo en las elecciones y quiere "ir a fondo con el cambio"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Lo último

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Delincuentes ingresaron en el edificio de Cafferata al 2600 donde funcionan dos instituciones. "Estamos cansados y angustiados", dijo la directora.
Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días
Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Policiales
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025
La Ciudad

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles