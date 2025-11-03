Santilli habló de su agenda como ministro del Interior: presupuesto, reforma laboral y fiscal y nuevo código penal

Este domingo el dirigente del PRO se reunió con el presidente durante una hora, luego de ser designado responsable de la cartera. Los detalles

Tras ser nombrado ministro del Interior, Diego Santilli, histórico referente del PRO y recientemente electo diputado nacional, hizo su primera declaración pública. Reveló cómo fue su primera reunión con el presidente luego de ser designado al frente de la cartera y se refirió a los ejes centrales de su agenda: presupuesto, reforma laboral y fiscal y nuevo código penal. También puso en valor el diálogo con los gobernadores.

"Estoy muy contento por el desafío que el presidente me ha dado" , dijo Santilli, sobre su flamante puesto de ministro, este lunes por la mañana en conversación con Radio Mitre.

Además, el dirigente contó los pormenores de fue su primera reunión con el presidente Javier Milei, tras ser designado ministro: "Ayer volví de Paraná y fui a verlo al presidente, que me llamó cuando estaba en la ruta" , comenzó, y detalló: "Estuvimos trabajando una hora y cuarto en la agenda de las (sesiones) extraordinarias y ordinarias".

La agenda de Diego Santilli como ministro del Interior

“Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios para el presidente y para los argentinos son el presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, afirmó Diego Santilli, sobre los ejes de su agenda al frente del ministerio del Interior. En ese sentido, el oficialismo piensa en convocar sesiones extraordinarias en ambas Cámaras del Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando se de el recambio en las bancas.

Al ser consultado sobre su principal objetivo como ministro, el dirigente del PRO afirmó: "Tenemos que estabilizar el país, que iba a la deriva. Todos sabemos de dónde venimos y dónde estamos. Venimos del 54% (de pobreza) y ahora estamos por el 30%, la hemos bajado pero no alcanza".

Además, Santilli se refirió a su relación con los gobernadores, figuras centrales para un ministro del Interior: “Escuchar es el rol que me toca. Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno", dijo y

“Con ellos (los gobernadores) hablaremos. Desde 94 no hay reforma para la coparticipación; es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”, agregó el político.

La designación de Santilli

En el marco de los cambios de Gabinete que está llevando adelante el presidente Javier Milei, el diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli no asumirá la banca y jurará como ministro del Interior. Así lo anunció el primer mandatario en sus redes sociales este domingo.

"Tenemos ministro del interior: bienvenido Colo Santilli", anunció el presidente en su cuenta de X. "Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1985089736919445826?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985089736919445826%7Ctwgr%5Ea9480e926259c5c62130e6833ba637d27344fc4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17621694891382348&partner=&hide_thread=false TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán tras renunciar días atrás como ministro del Interior, finalmente Milei tomó la decisión de darle ese lugar a Santilli.

>>Leer más: Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

El ex PRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre