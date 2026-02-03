La Capital | Política | Pullaro

Pullaro recorrió el Rosario Challenger: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

El gobernador visitó el club, donde se disputa el torneo de tenis oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour

3 de febrero 2026 · 17:36hs
El gobernador Maximiliano Pullaro en sala de jugadores con el resto de la comitiva. 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este martes el Jockey Club, donde se disputa el Quini 6 Rosario Challenger, torneo de tenis perteneciente a la ATP Challenger 125.

El mandatario estuvo acompañado por la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, la secretaria de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus y el director de Juegos y Casinos de la provincia, Daniel Di Lena.

En un alto en la recorrida, Pullaro destacó: “Que el Challenger esté aquí nos pone en un lugar de relevancia. La provincia de Santa Fe apuesta a ser la capital del deporte en el orden nacional", aseguró.

"Cuando decimos la capital del deporte es que queremos tener deportistas santafesinos, pero además llevar adelante grandes eventos en la provincia, porque entendemos que los valores que tiene el deporte son los que pretendemos que puedan existir dentro de toda la sociedad: la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo y el trabajo en equipo", sostuvo y agregó: "Hasta en los deportes individuales como el tenis, tras el jugador hay un equipo que lo acompaña y lo ayuda a estar en su máximo nivel deportivo".

"El deporte nos muestra que nadie se salva solo y que el trabajo en conjunto y de todos nos puede hacer crecer y sacar adelante. Por eso saludamos y agradecemos que esta copa tan importante se pueda hacer aquí. Eventos de estas características jerarquizan y nos ponen en la línea en la cual queremos seguir trabajando, en un año muy especial para los rosarinos y para todos los santafesinos, el año en el que van a venir los Juegos Sudamericanos, con una inversión muy grande del gobierno provincial, pero con la articulación con tres gobiernos locales (Rosario, Rafaela y Santa Fe) que nos van a poner al tope del nivel latinoamericano”.

