La Capital | La Ciudad | alquileres

Alquileres en barrios privados: cuánto cuesta para vivienda permanente y cuáles son las zonas más codiciadas

Se trata de un segmento de unidades muy requeridas. La falta de unidades y los inquilinos en búsqueda constante hacen que sea un mercado casi sin vacancia

3 de febrero 2026 · 16:08hs
Los alquileres en barrios privados cotizan en dólares

Los alquileres en barrios privados cotizan en dólares

Las empresas de desarrollo inmobiliario piensan las viviendas de los barrios privados o condominios premium como un producto para un consumidor final, es decir, una familia que busque pasar el resto de su vida dentro de esa estructura. Pero qué pasa cuando la unidad cambia de perfil e ingresa en el mercado de alquileres: cuánto cuestan, quiénes alquilan, qué ofrecen.

Los corredores inmobiliarios definen a este segmento de clientes como “un nicho muy determinado” ante un sector de la población que “necesita y elige” ese tipo de viviendas. “Fundamentalmente es una elección que privilegia el tema de la seguridad y los servicios”, explicó José Ellena, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (Cocir) de Rosario.

La mayoría de las opciones en barrios privados, salvo honrosas excepciones, están por fuera del ejido urbano de Rosario, como puede ser Funes, Roldán, Pueblo Esther. En cuanto a los complejos de vivienda, la ciudad gana terreno con edificios en Refinería o Puerto Norte. “El perfil del inquilino también está fuera de las generales del mercado de alquileres”, detalló Ellena.

Embed - ¿CÓMO ESTÁN LOS ALQUILERES EN COUNTRYS Y CONDOMINIOS PREMIUM? - JOSÉ ELLENA

Alquilar una casa en un barrio privado se vuelve todo un premio. La alta demanda del sector se contrapone a la baja oferta de unidades. “No hay una demanda desmedida, sino que hay una oferta bastante baja”, apuntó Ellena.

Los constructores de Rosario y la región diseñan y analizan un mercado para propietarios. Ofrecen planes de pago y organizan actividades al momento de la entrega de la llave de la casa. Después el propio destino hace que esa familia, o consumidor final, tengan que cambiar su lugar de locación e ingresar el inmueble al mercado de alquileres.

Quienes alquilan y cuánto cuesta

Al ser viviendas dentro de barrios privados o condominios de alto nivel, los precios de estas viviendas también están por fuera de la media del mercado. También hay que tener en cuenta si la propiedad está amoblada, una característica que se da en la mayoría de los casos.

Sobre este tipo de unidades están contempladas bajo un contrato de alquiler, de un año de duración. “Muchas de estas casas son para jugadores de fútbol que alquilan por una temporada”, reveló Ellena.

En cuanto a los montos para alquilar en este tipo de viviendas, el vicepresidente de Cocir aclaró: “Es un universo bastante amplio” y aseguró que “el promedio está entre los 1.500 y 1.800 dólares”. Por otro lado, el promedio de gastos centrales en estas zonas ronda los 500 mil pesos.

“Hay algunas de menor valor y otras que superan holgadamente ese importe”, remarcó el corredor inmobiliario. En la web oficial del Cocir (propia.com.ar) los valores más altos de alquileres en casas en barrios privados pueden superar los 4.000 dólares, con el barrio privado Kentucky en Funes, el Carlos Pellegrini de Rosario y el barrio Aldea sobre la avenida Jorge Newbery como los más codiciados. “En cualquier caso, no pasa más de un mes o 45 días libre una vivienda de este tipo”, sostuvo el referente de Cocir y contó que este mercado está demandado por “muchos ejecutivos que llegan de otras ciudades o países y buscan ese tipo de unidades”.

El contraste con el resto de los alquileres

El valor promedio que expuso Elena en cuanto a los alquileres en barrios privados ronda los $2.200.000 y los $2.646.000, una cifra que es entre tres y cuatro veces más alta que la mediana del alquiler de un tres ambientes en Rosario, según los datos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).

Según el informe, indicó que la mediana en el precio de las unidades de tres ambientes ronda los 590 mil pesos en enero.

El último informe del Cocir en septiembre de 2025 mostraba números similares, pero con departamentos de tres ambientes que comenzaban en los 500 mil pesos y se extendían hasta los 600 mil pesos, según el barrio.

Noticias relacionadas
Las islas volvieron a arder por incendios a pesar de que, en Entre Ríos, rige una prohibición para hacer quemas en el delta.

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

El calor se instaló en Rosario y no da respiro.

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Los Bomberos Zapadores acudieron al edificio de Moreno y San Luis donde se encontraba la mujer atrapada en el ascensor.

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Lalcec también organiza campañas de prevención del cáncer de mama

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Lo último

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

El Congreso pone bajo la lupa al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

El Congreso pone bajo la lupa al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

A los tradicionales carnavales o el festival De la Patria Mía se suma el concierto de Fito Páez en el Monumento. Fechas y horarios para agendar

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Por Carina Bazzoni

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: Rosario tiene otro rostro
Política

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: "Rosario tiene otro rostro"

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio
La Ciudad

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Ovación
Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima
Ovación

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Policiales
Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

La Ciudad
Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Policiales

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas
Policiales

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Por Juan Iturrez
Ovación

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Salcedo y la bronca por la caída de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Por Hernán Cabrera
Ovación

Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda