Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Un hombre y una mujer fueron apresados en un allanamiento realizado en Pedro Lino Funes al 2300. En otra requisa detuvieron a un hombre buscado por balaceras

Los sospechosos por el crimen de Yair González fueron apresados por la TOE en un allanamiento realizado en Pedro Lino Funes al 2300.

Un hombre y una mujer fueron detenidos este martes en el marco de la investigación del homicidio de Yair Thiago González, asesinado el pasado 2 de enero en Parque Oeste . Además, fue detenido otro hombre sindicado por balaceras relacionadas con el caso.

Yair fue hallado muerto en la cancha de un club de fútbol de Riobamba al 5900 con un balazo en la cabeza . El pibe de 16 años había sido atacado a tiros dos veces en noviembre de 2024 y uno de los gatilleros fue condenado a ocho años de cárcel .

Por ello el adolescente afirmaba que tenía miedo por lo que podía llegar a pasarle. Según fuentes allegadas a la investigación del crimen, ubicaron como telón de fondo una intensa disputa territorial por la venta de drogas en la que se mezclan nombres de la banda de Los Menores, la familia Tripi y un grupo que tuvo como referente a Emanuel Suárez. En esas investigaciones también surgió como hipótesis que quienes habían baleado a González querían obligarlo a vender drogas para ellos .

En ese contexto, los fiscales de Violencias Altamente Lesivas Ignacio Hueso y Patricio Saldutti ordenaron una serie de allanamientos en el marco de la investigación del homicidio y de otros hechos de abuso de armas de fuego. Así, personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvo este martes a dos hombres y una mujer en cuatro allanamientos simultáneos en zona oeste.

En una vivienda de Pedro Lino Funes al 2300 fueron apresados Martín Nicolás G. y a Valentina Sofía U., señalados como autores del homicidio de Yair. Además se secuestraron ocho teléfonos celulares y prendas de vestir de interés para la pesquisa.

Asimismo, en una casa de Cerrito al 5500, apresaron a Agustín Fernando U., buscado como presunto autor de balaceras vinculadas a esta trama. En esa requisa se incautaron dos celulares.

Los voceros consultados añadieron que en las otras dos requisas, en viviendas de Pedro Lino Funes al 1900 y de Pedro Lino Funes y pasaje Acuña también se secuestraron prendas vinculadas a la investigación.