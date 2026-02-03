La Capital | Economía | textiles

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

La frase del ministro de Argentina no cayó bien entre los textiles locales, que expusieron altos costos impositivos que encarecen la indumentaria

3 de febrero 2026 · 16:54hs
Los textiles le respondieron al ministro de Economía

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los textiles le respondieron al ministro de Economía

"Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo", dijo sin tapujos el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, criticando a los productores de indumentaria. La frase cayó como un martillo para los empresarios textiles que “estamos adentro de la fábrica intentando mantener a flote cada empresa”, señaló Lucas Ormaza, integrante de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe.

Cada industrial textil que escuchó o leyó la frase de Caputo se quedó con “una sensación muy triste” porque “lo que vivimos los textiles es en todos los rubros y el gobierno de Milei va en contra de la producción nacional”, argumentó Ormaza.

El referente industrial aseguró que el sector atraviesa un ajuste de las variables de producción que se traduce “en aumentos de combustibles y electricidad”, que termina repercutiendo en “cualquier artículo”.

El contexto de la industria textil no solo golpea a las fábricas, sino que llega hasta los comercios “que cierran en todas las ciudades debido a que los costos operativos son elevados”, manifestó Ormaza.

Luis Caputo redobló la apuesta

Su postura de no comprar indumentaria en el país no fue el único golpe que ofreció el ministro, también planteó que “hay 150.000 familias que trabajan en la industria textil. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo. El que trabaja en la industria textil no es que no pueda hacer otra cosa”.

>> Leer más: Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Ormaza sostuvo que esa mirada se contradice con lo que sucede en el mercado laboral y retrucó: “Es muy frío decir que 150 mil familias dejan la industria textil para ir a otro sector cuando no hay trabajo”.

Una familia no puede esperar dos o tres años a que llegue una inversión para tener trabajo; ¿qué hace con sus hijos, la vivienda, la educación o la comida?”, agregó Ormaza y agregó: “Los dichos de Caputo se dicen atrás de un escritorio, cuando uno recorre las industrias, la realidad es otra”.

Competencia que pone en jaque la industria argentina

Desde la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, se llevó a cabo una política de apertura de importaciones que potenció, principalmente, la llegada de productos de China y “competir contra una industria como esa es competir contra un modelo que protege a su industria”, afirmó el integrante de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe.

En este sentido, Ormaza cuestionó el modelo de país prestador de servicios o exportador de granos o algodón “para comprar el producto final con valor agregado que hace otra economía” y subrayó: “Dudo que tengamos capacidad de empleo para la cantidad de habitantes que hay en Argentina”.

La industria textil de Argentina cuenta con casi 24 mil empresas y unos 540 mil trabajadores, de los cuales el 79% es ocupado por mujeres obreras. El ataque de Caputo no es solo para un taller de barrio, sino también para firmas con más de 300 empleados. “Cuando vos comprás los costos, los costos que tenemos en Argentina en dólares son más elevados que lo que tiene China. Entonces, es una competencia desigual, más si viene una plataforma y vende el mismo producto sin impuestos. O sea, estamos en desventaja, no solo por las variables económicas de este modelo, sino también por la parte impositiva”.

Ormaza explicó que en todo el mundo hay marcas de primer nivel y otras generalistas, que varían sus precios según la etiqueta y que forman parte de la competencia entre empresas. Sin embargo, puso el énfasis en los precios internacionales: “Si compras una remera a 10 euros en Europa, en Argentina sale 20 o 30 euros porque existe un costo operativo e impositivo que marca la diferencia del precio. No es que se le quiera ganar más”.

Noticias relacionadas
Construcción. El consumo de cemento presentó bajas tanto mensuales como interanuales, manteniéndose en niveles que apenas superan en un 8% los mínimos registrados durante la pandemia.

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

El ahora exdirector del Indec se despidió del personal mediante una carta en la que oficializó su decisión de “cerrar esta etapa”.

Indec en tensión: tras la renuncia de Marco Lavagna, el gobierno frena el nuevo IPC

el unicornio rosarino bioceres se desplomo en wall street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Marco Lavagna fue designado en el Indec en diciembre de 2019.

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Lo último

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

El Congreso pone bajo la lupa al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

El Congreso pone bajo la lupa al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

A los tradicionales carnavales o el festival De la Patria Mía se suma el concierto de Fito Páez en el Monumento. Fechas y horarios para agendar

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Por Carina Bazzoni

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: Rosario tiene otro rostro
Política

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: "Rosario tiene otro rostro"

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio
La Ciudad

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Ovación
Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima
Ovación

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Policiales
Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

La Ciudad
Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Policiales

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas
Policiales

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Por Juan Iturrez
Ovación

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Salcedo y la bronca por la caída de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Por Hernán Cabrera
Ovación

Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda