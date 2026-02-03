El Tribunal rechazó la probation y confirmó el inicio del juicio por las fumigaciones en Pergamino

Desestimaron los pedidos de suspensión de juicio a prueba y ratificaron el inicio del debate oral para este miércoles en Rosario

Sede del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, donde este miércoles comenzará el juicio por las fumigaciones en Pergamino. (Foto: Celina Mutti Lovera).

“La contaminación ambiental excede cualquier conflicto individual y no se repara con dinero”, dijeron los abogados de la querella en la previa del juicio por las fumigaciones en Pergamino que marcará un precedente nacional en materia ambiental.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario rechazó este lunes los pedidos de suspensión de juicio a prueba presentados por seis de los nueve imputados en la causa que investiga las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino , un proceso considerado histórico por ser el primero en el país que aborda la contaminación ambiental en zonas urbanas.

Las defensas habían invocado los artículos 76 bis del Código Penal y 293 del Código Procesal Penal de la Nación, citando la doctrina amplia de la Corte Suprema en el caso “Acosta”, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de 2008 que amplió la interpretación sobre la suspensión del juicio a prueba (probation). Esto permitió su aplicación en delitos con penas mayores a tres años, lo que abrió la puerta a una doctrina más flexible en torno a este beneficio.

En el marco del caso de Pergamino, ofrecieron en la audiencia preliminar realizada este lunes reparaciones económicas y tareas comunitarias como alternativas al debate oral.

El fiscal se opuso de manera categórica, remarcando que la probation no constituye un derecho subjetivo ni un beneficio automático, sino una decisión de política criminal vinculada a la acción penal pública. La querella, representada por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, reforzó esa postura: subrayó que el bien jurídico protegido por el artículo 55 de la Ley 24.051 es el ambiente y la salud colectiva, y calificó la pretensión como improcedente y regresiva. “La contaminación ambiental excede cualquier conflicto individual y no se repara con dinero” , señalaron, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal que rechaza la probation en materia ambiental.

Sin cuarto intermedio, el Tribunal resolvió la continuidad del proceso y confirmó el inicio del debate oral y público para este miércoles 4 de febrero, a las 9, en la sede de Boulevard Oroño 940. Los recursos de casación anunciados por las defensas serán elevados a la Cámara Federal de Casación Penal, aunque sin efecto suspensivo.

Un juicio inédito en el país

La causa se originó en 2018, tras denuncias de vecinos de Pergamino que alertaron sobre fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales y escuelas. Nueve personas están acusadas de violar la ley de residuos peligrosos, que protege el ambiente y la salud pública.

El proceso marca un hito. Nunca antes se había llevado a juicio oral federal un caso de fumigaciones con agroquímicos en zonas urbanas. La discusión excede lo local y plantea un precedente nacional sobre la responsabilidad penal en delitos ambientales.

El juicio por las fumigaciones en Pergamino tiene fecha firme e inalterable. Este miércoles comenzará en Rosario una instancia que pondrá en debate la tensión entre el modelo productivo agrícola y el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano.

