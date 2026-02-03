Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria: un hombre perdió parte de un dedo

Ocurrió en Victoria durante el fin de semana. Hubo decenas de heridos y siete personas fueron atendidas en el hospital local. Piden extremar cuidados

Una serie de ataques de palometas encendió la alarma este fin de semana en una playa de la ciudad de Victoria , donde decenas de bañistas resultaron heridos y un hombre perdió parte de un dedo. La situación obligó a evacuar el sector, izar bandera roja y reforzar las advertencias sanitarias y de seguridad.

El episodio se registró el domingo, cuando la Guardia del Hospital Fermín Salaberry asistió a siete personas, entre ellas niños y adultos, por mordeduras de palometas. Según informó el propio hospital, todas las víctimas habían ingresado al río en sectores no habilitados para el baño, pese a la señalización vigente.

En paralelo, los guardavidas reportaron una cifra muy superior de personas afectadas. Alejandro Martin, guardavidas de Playa Victoria, indicó a medios locales que asistió a 46 personas con lesiones de distinta gravedad. “Atendí 46 casos y gasté tres botiquines”, relató, y confirmó que uno de los heridos sufrió la amputación parcial de un dedo como consecuencia de la mordedura.

Ante el incremento de incidentes, el personal de seguridad decidió evacuar la playa y colocar bandera roja para advertir sobre el riesgo. “Mucha gente no ve los carteles y se mete igual”, advirtió el guardavidas, con 18 años de experiencia en el lugar.

Palometas, un problema recurrente

La situación no es aislada. Martin recordó que el año pasado se registraron más de 320 ataques en la misma zona y denunció prácticas que agravan el problema, como el uso de restos de animales para atraer peces. “Eso genera un riesgo enorme para quienes se bañan”, señaló.

Frente a este escenario, el guardavidas propuso avanzar con medidas estructurales, como la instalación de un mallado de protección con boyado a lo largo de la costa, para reducir el contacto entre bañistas y palometas durante la temporada alta.

Por qué aumentan los ataques

Especialistas del Acuario del Río Paraná explicaron que las altas temperaturas y el bajo nivel del río favorecen la mayor actividad y agresividad de las palometas, sobre todo en zonas poco profundas y cercanas a nidos durante la época de reproducción.

Aunque no se trata de grandes depredadores, estos peces cumplen un rol en el ecosistema al alimentarse de ejemplares débiles o enfermos. Sin embargo, la escasez de alimento y el calentamiento del agua incrementan los episodios de mordeduras a personas.

Recomendaciones sanitarias

El Hospital Fermín Salaberry reiteró que existen carteles que indican los sectores habilitados y pidió respetar las indicaciones del personal. Entre las principales recomendaciones se incluyen no ingresar al agua en zonas prohibidas, evitar el baño en horarios de mayor actividad de palometas, no hacerlo con heridas abiertas y supervisar de manera permanente a niños y niñas.

Ante cualquier lesión, las autoridades sanitarias aconsejan consultar de inmediato al centro de salud más cercano.