Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

En las canchas del Jockey Club los jugadores de la FST se juegan el ingreso al único torneo de la categoría 125 del país

1 de febrero 2026 · 06:35hs
El tenista local Luciano Ambrogi quiere un lugar en el Rosario Challenger. 

El tenista local Luciano Ambrogi quiere un lugar en el Rosario Challenger. 

El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, ya arrancó. Lo hizo este sábado con el sorteo de la qualy, que definirán los seis cupos disponibles para el cuadro principal del certamen que se desarrollará hasta el próximo domingo 8.

Es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más destacados de la región, razón por la cual es también uno de los más esperados por los amantes del buen tenis.

Este domingo, en las canchas que Jockey Club posee en el coqueto barrio de Fisherton, con entrada libre y gratuita para el público, se jugará la clasificación a este evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour y que es organizado por la empresa Torneos. En esta instancia habrá varios argentinos peleando por uno de los seis cupos disponibles en el cuadro principal, tres de ellos son representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST): Luciano Ambrogi, Dante Pagani y Tomás Re.

Los tenistas de la región que juegan hoy

Ambrogi enfrentará al chileno Nicolás Bruna y de vencerlo se cruzará con el ganador del partido entre Lucio Ratti y el brasileño Juan Estevez.

Pagani, en tanto, se medirá en primera instancia con Santiago De la Fuente y de superarlo enfrentaría al ganador del partido entre Hernán Casanova y Lautaro Falabella.

Re, a su vez, enfrentará a Carlos María Zárate y de salir triunfador lo hará con el vencedor del cruce entre Juan Estevez y Valentín Garay.

En los restantes cruces se medirán: Guido Justo v. Tomás Farjat; Ezequiel Monferrer v. Conner Huertas del Pino; Igor Marcondes v. Tymur Bieldiugin; Máximo Zeitune v. Valerio Aboian; Juan Manuel La Serna v. Mateo Del Pino y Bruno Fernández v. Paulo Saraiva

Las entradas para el cuadro principal del evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour, están a la venta en la web de TuEntrada, con un costo que parte de los $6.000. Según informó la organización, aún se encuentran disponibles los palcos y plateas con acceso VIP, un espacio exclusivo que ofrece una experiencia única, con gastronomía de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar el tenis en un entorno privilegiado.

Las entradas al Jockey Club

Los socios del Jockey Club cuentan con un 20% de descuento. Los clientes Visa del Banco Macro y los suscriptores de La Capital cuentan con el beneficio de 2x1 en entradas para las jornadas de lunes a miércoles. Los socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) también acceden al 2x1 de lunes a miércoles y a un 20% de descuento para las jornadas de jueves a domingo, con cupos limitados por día. Los beneficios y promociones no son acumulables entre sí.

En la previa al torneo rosarino, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció que sumó dos nuevos torneos en el país, por lo que elevó a siete las competencias en la Argentina en los primeros dos meses del año. Dichos certámenes se llevarán a cabo en el mes de febrero tras el ATP 250 Argentina Open. Se trata del AAT Challenger 50IEB+ Tigre I, que se jugará del 16 al 22 de febrero y el AAT Challenger 50IEB+ Tigre II, cuya disputa está prevista del 23 de febrero al 1 de marzo.

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

