La Capital | suscriptores | Pullaro

Pullaro pide bajar la edad de imputabilidad en un tema que cotiza

El gobernador Maximiliano Pullaro se apropia de la agenda enviada por el Ejecutivo nacional al Congreso que pretende bajar la edad de punibilidad. Apuestas y reveses de un tema tabú

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

2 de febrero 2026 · 06:05hs
Pullaro viene alentando la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Pullaro viene alentando la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad.

Maximiliano Pullaro vuelve a poner otro ladrillo en su muro, que, como todo muro, es duro. Esta vez colocó un bloque pesado, espeso, que se pone y no se saca: la baja de edad de imputabilidad. En realidad, fue el gobierno nacional que lo puso en la agenda legislativa, pero el mandatario santafesino ya tenía un recorrido hecho y ningún prurito sobre el tema que históricamente sirvió de límite con aspecto moral.

El propio Pullaro confiesa que hasta hace menos de una década tenía otro pensamiento, más Frente Progresista, si se quiere, y que el contacto con las familias de víctimas de homicidios lo hicieron cambiar de idea. “Hablar con las madres me hizo ver otra cosa”, contó.

“Cuando empecé a hablar de la baja de imputabilidad hace unos siete años me enfrenté con todo el sistema garantista judicial y político”, narró en la semana ante la prensa. Es decir: primero intentó derrumbar una pared y ahora, con el ciclo político más adepto a ese tipo de modificaciones y una inmersión en lo más alto de la política y seguridad, intenta edificar otra.

Pullaro y la baja

Lo que se interpreta de lo dicho por el gobernador es que el origen tuvo un componente emocional: es más profundo el dolor que puede ocasionar un homicidio a una familia que lo que le pueda representar en un chico de 13 años una sanción penal.

El planteo es que la condena no tiene que ser por edad sino por delito. “El homicidio está sancionado culturalmente y moralmente en la sociedad desde que sos un niño. Entonces, claramente todos saben la acción negativa que están llevando adelante. Ni siquiera hablo de límites de edad, hablo de tipos de delito y de la intención del delito, del dolo, que eso pueda marcar la pena con la cual se tiene que tratar”.

El desconocimiento específico en la compleja materia es un límite en esta columna para emitir un juicio de valor. Se busca analizar políticamente el recorrido del gobernador hasta estos días de protagonismo y sus efectos. Se promueve desde aquí que el debate sea con altura y no por coyunturas o conveniencias políticas.

Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien además asesora en el tema a Pullaro sostuvo: "No somos oportunistas. Siempre insistimos en la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en la Argentina".

¿Qué hacemos con los inimputables?

Hay otra cuestión más compleja que la de la baja de edad y la propone el propio gobernador: el peligro a la sociedad, lo que se conecta directamente con qué hacer con los menores más allá de la sanción penal que se les pueda aplicar.

“Si querés no discutamos la edad, pero sí qué hacemos con los inimputables. Ese es el problema, ¿qué haces con ellos?”, se preguntó el gobernador en una conversación con La Capital.

Según plantea Pullaro, el Estado no tiene ninguna medida para blindarlos y proteger a la sociedad. “El Estado debe tener herramientas para que todos los detenidos puedan recuperarse y reinsertarse. Hoy, en esa franja, no hay nada”. Por ende, están librados a la buena de Dios, tanto el menor como la sociedad.

Hoy, aquel joven menor de 16 años que cometa un crimen doloso se va a la casa o termina con soluciones fuera del circuito formal, entre una guarda alejada o el destierro. “Un pibito que genere delitos extremos, en la actualidad no lo podés parar”, agregan cerca del gobernador.

pullaro diputados
El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados sobre la ley penal juvenil.

El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados sobre la ley penal juvenil.

El Código Procesal Penal Juvenil provincial. En libro II - Procedimiento para adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, en el artículo 53 establece que se puede “solicitar ante el Juez la adopción de una medida de protección personal del adolescente a los fines de preservar su integridad psíquica o física”. En el gobierno explican que no hay reformatorios en el país para eso.

Hay un hecho que por estos días, en que el tema tomó la agenda, repiten en la Casa Gris. En uno de los tantos allanamientos y derribo de búnkeres demoraron a un joven. En su declaración dijo: “Estoy a seis meses de retirarme”. El chico tenía 15 años y medio.

El ejemplo sirve para graficar una lógica de cierto sector criminal, generalmente impulsado por delincuentes adultos o bandas que buscan coartadas. También consolida ciertos estereotipos.

En el gobierno provincial se corren de eso último. “No es excusa la marginalidad, la pobreza o la vulnerabilidad para cometer delitos extremos”, advirtió el gobernador cuando un joven de 15 años mató a sangre fría al playero Bruno Bussanich en la trágica semana de marzo de 2024. Algo similar opinan sobre el comunicado de la Iglesia Católica.

La Pastoral reclamó “transformaciones profundas” para dar respuestas a la inseguridad juvenil y dijo que no se debe poner el foco solamente en la baja edad de la imputabilidad sino en “todo lo que causa que un menor cometa un delito”. Una fuente encima del tema de seguridad, suelta: “Es naif ese planteo”.

Se refiere a la urgencia del tema, no a la validez de las políticas de inclusión y prevención. Pullaro fue hábil en destacar también eso y no quedarse con el discurso más duro. “Hay 26 mil chicos en el programa Nueva Oportunidad a los que les damos una beca, les hacemos acompañamiento. Tenemos los programas Abre, Abre Familia. Los vamos a buscar para que lo hagan”.

Por lo tanto, hay dos focos planteados que no son excluyentes uno del otro: el de fondo, con un abordaje social y multidisciplinario, y otro pragmático y más urgente, controlar el riesgo inmediato de jóvenes dispuestos a cometer delitos graves. El número que representa es bajo en el total de homicidios, lo que no significa no mejorar el régimen juvenil.

A la par hay un caso de actualidad respecto de la criminalidad de menores, que es el homicidio de Jeremías Monzón. Se trata de una historia oscura en la que hay acusaciones de abusos entre menores y una aparente posterior venganza con un nivel de saña y frialdad que impacta pensarla en adolescentes de 14 años.

baja de edad

Pullaro y la suba

La decisión de establecer una posición clara también entra en la dinámica política: distanciarse del progresismo. Si bien pareciera que de esa forma le lleva la marca al gobierno en un tema complejo, en realidad es una lucha solapada en ese sentido con el mileísmo.

Ni el pullarismo ni La Libertad Avanzan (LLA) ven costos en endurecer el discurso con los menores, al contrario, dejar del otro lado al progresismo es su negocio.

"El garantismo, que tanto daño le hizo a la Argentina, es una ideología defendida por el kirchnerismo", lanzó Pullaro. El tema conduce a la polarización más cruenta.

Luego continúa: “(Los kirchneristas) entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que, por eso, no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

Las encuestas también juegan y muestran mayor tolerancia a leyes más duras. Ya en 2024, con el mileísmo en el gobierno pero aún no consolidado y en Santa Fe todavía sin los buenos índices en seguridad, una encuesta de Innova Opinión Pública preguntó en Rosario si acordaba o no con la baja de edad de inimputabilidad.

El 72 por ciento dijo estar de acuerdo y un 26% en desacuerdo. Es decir, Pullaro y el gobierno nacional se mueven con holgura en ese tema.

Noticias relacionadas
Pullaro viene alentando la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad.

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Pullaro habló sobre la agresión a Fabián Bastia.

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados la ley penal juvenil.

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Lo último

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

La cifra consolida una suba sostenida en las intervenciones. "No implica necesariamente más violencia", argumenta el municipio. El contexto económico y más presencia en territorio, algunas de las variables

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Por Nachi Saieg
Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
POLICIALES

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Baja pero sube

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Baja pero sube

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal
La Ciudad

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Ovación
Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo
Ovación

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Esta vez a Di María no le dieron un penal que bien pudo ser sancionado

Esta vez a Di María no le dieron un penal que bien pudo ser sancionado

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

Policiales
Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva
POLICIALES

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

La Ciudad
La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Por Miguel Pisano
La Ciudad

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
El Mundo

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay muchos más casos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay "muchos más" casos

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia