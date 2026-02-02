El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

La temperatura máxima llegaría a 35º y se mantendría en esos niveles en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 35º que se mantendría al menos hasta el viernes, pese a las posibilidades de chaparrones del jueves.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noroeste cambiando al sur, un registro de 21º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 30º. Para la tarde se anuncia cielo mayormente nublado, con una máxima de 35º bajando apenas a 31º en la noche.

El miércoles se espera que la máxima continúe en 35º y la mínima trepe hasta los 24º. Estaría parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde, y para la noche hay algunas chances de tormentas aisladas.

El jueves hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas por la mañana y de chaparrones desde la tarde. La temperatura: 35º de máxima y 22º de mínima.

El viernes empezaría con pocas posibilidades de tormentas aisladas y desde la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas de viento. El calor va en aumento: la máxima sigue en 35º pero la mínima subiría hasta los 28º.

Para el sábado se pronostica un leve respiro: 30º de máxima y 20º de mínima, en una jornada algo nublada.

El domingo estaría parcialmente nublado, con temperaturas entre 32º y 25º.