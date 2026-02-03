Pullaro entregó 100 camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: "Rosario tiene otro rostro"

El gobernador encabezó la entrega de móviles para las fuerzas federales y reiteró que se logró el derrumbe del delito en Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la entrega de camionetas para las fuerzas federales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó este martes en el Parque Independencia la entrega de 100 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje de fuerzas federales, en el marco del Plan Bandera. Allí resaltó el trabajo en conjunto con Nación y agradeció al presidente Javier Milei por el apoyo político.

En su intervención, Pullaro afirmó que la articulación entre Nación y provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe ”. Según el mandatario, ese resultado fue producto de “ponerse espalda con espalda y no conceder ni un milímetro de ventaja a la delincuencia”.

El gobernador subrayó que esa estrategia se desplegó “sin violar garantías constitucionales” y destacó el compromiso de las fuerzas de" seguridad y de los funcionarios políticos que “ponen el cuerpo” en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Pullaro sostuvo que en Rosario “el narcotráfico no ganó ninguna batalla” y que la acción coordinada permitió “empujar hasta los límites al crimen organizado y a la violencia”. En ese marco, aseguró que 2024 y 2025 “fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe”.

El acto se desarrolló en el Parque Independencia y contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el secretario de Seguridad nacional, Martín Ferlauto; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; autoridades municipales, legisladores y jefes de cinco fuerzas federales.

moviles policia

Decisión política

El gobernador agradeció a Monteoliva, a su antecesora Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei por la “definición política” que hizo posible el Plan Bandera. También destacó el rol de la Legislatura provincial, con la que se avanzó en leyes “que nadie se animaba a debatir” frente a lo que calificó como una etapa dominada por una “corriente garantista”.

Asimismo, valoró el trabajo del Ministerio Público de la Acusación y de fiscales “muy comprometidos” que incrementaron las probabilidades de esclarecimiento de delitos contra la vida y contra las personas.

“Por primera vez en la Argentina los distintos niveles del Estado trabajamos juntos de manera inteligente para recuperar el orden y la paz que durante años se prometieron”, concluyó.

Baja de la edad de imputabilidad

En otro tramo de su discurso, el mandatario alentó “a que se trate de una vez por todas el proyecto de la baja de imputabilidad. No puede ser que un menor cometa un delito de mayor y el Estado bobo no pueda perseguirlo ni hacer nada sobre esa persona”.

“Veamos qué hacemos también con los inimputables -agregó-, cómo el Estado los puede tener para que no sigan cometiendo delitos violentos, y lo decimos acá, que hemos tenido muchos menores que han cometido homicidios para las organizaciones criminales. Animémonos a cambiar, y así vamos a poder lograr mejores niveles de seguridad”.

Nación y Provincia, un mismo operativo

Monteoliva resaltó que el Plan Bandera es resultado de “articulación, coordinación y decisión política”. A su juicio, Rosario hoy “tiene otro rostro” y volvió a recuperar espacios públicos, actividades culturales y deportivas, aunque admitió que “en seguridad siempre hay margen para mejorar”.

La ministra destacó además los resultados de enero en materia de seguridad provincial y afirmó que no son fruto del azar, sino de “planificación, seguimiento y trabajo cotidiano” de las fuerzas federales y provinciales.

Las unidades entregadas en Rosario

Las 100 camionetas forman parte de las 720 unidades adquiridas por Santa Fe en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Son Chevrolet Montana 4x2, preparadas para patrullaje: cuentan con paragolpes reforzados, rejas protectoras de luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.