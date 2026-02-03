Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3 y es el único invicto en la Liga Nacional de Vóley

En los inter-parejas, el Tricolor se impuso 3-1 en los dos partidos para continuar liderando las posiciones. En la Liga Femenina, dos grandes triunfos

Los jugadores de Sonder celebran tras la gran victoria que lograron frente a Normal 3.

Este fin de semana, en la cuarta y quinta fecha de la Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff se jugaron los inter-parejas y en la Zona B, la atención estaba centrada en el clásico rosarino entre Sonder y Normal 3 , que además era un duelo de invictos. En ese contexto, el Tricolor se impuso en ambas ocasiones, continúa liderando la tabla y estiró la racha de partidos sin conocer la derrota, de hecho es el único equipo que conserva esa distinción.

En los partidos de ida, Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3, al imponerse en la Fábrica de manera trabajada por 3-1, con parciales de 25/17, 13/25, 26/24 y 25/23. Citta, en tanto, se impuso en Villa Constitución a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 3-0 (25/16, 25/20 y 25/19).

En los restantes encuentros de la Zona B los resultados fueron: Infernales Vóley 1, Ateneo Mariano Moreno 3 (25/22, 20/25, 17/25 y 24/26) y Ferro Carril Oeste 3, Estudiantes 1 (22/25, 25/18, 25/18 y 26/24).

La Calera, en la Zona A, continuó con su andar imparable y venció de visitante sin sobresaltos a Lafinur 0-3 (19/25, 16/25 y 16/25). Villa Dora, también de visitante, le ganó a Libertad de San Juan 3-2 (25/22, 23/25, 25/19, 17/25 y 9/15) y Paraná Rowing hizo lo propio con Echague por 3-0 (17/25, 21/25 y 23/25) en el clásico de la capital entrerriana. Finalmente, Unión Vecinal Trinidad superó a Obras San Juan 3-2 (24/26, 25/18, 18/25, 25/16 y 15/6).

El domingo se jugaron las revanchas, que en todos los cruces no las hubo lugar ya que se repitieron los ganadores del viernes.

Al igual que en el anterior enfrentamiento, después del 1-1 Sonder destrabó el tercer set contra Normal 3 y lo terminó resolviendo en cuatro parciales (25/21, 21/25, 26/28 y 14/25).

Citta ganó en la capital provincial

Citta, en tanto, viajó a la capital provincial para enfrentarse nuevamente con Gimnasia y Esgrima y volvió a imponerse 3-0 (20/25, 16/25 y 27/29).

Completando el grupo B, Estudiantes cayó ante Ferro Carril Oeste 0-3 (16/25 23/25 16/25) en el Estadio J. Hirschi y Ateneo Mariano Moreno venció a Infernales Vóley 3-2 (17/25 25/27 25/22 25/14 15/8) en el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiu.

En la Zona A, Villa Dora se impuso a Libertad de San Juan 3-1 (25/17, 23/25, 25/23 y 25/19), La Calera a Lafinur 3-2 (25/22, 25/18, 23/25, 24/26 y 15/12) y Paraná Rowing a Echagüe 3-0 (27/25, 25/16 y 30/28). El único triunfo visitante fue el de Unión Vecinal Trinidad, que superó a Obras San Juan en el Aldo Cantoni por 1-3 (22/25, 20/25, 25/23 y 20/25).

Con estos resultados, Paraná Rowing y La Calera lideran la Zona A con 17 puntos, seguidos por Villa Dora con 16, mientras que Sonder lidera en soledad la Zona B con 24 puntos, seguido por Normal 3 con 16 y Citta, con 13.

El próximo 6 de febrero, Citta recibirá a Ferro Carril Oeste, mientras que Sonder visitará a Infernales Vóley y Normal 3 a Mariano Moreno.

Sonder, arriba en la LAF

También se disputó la tercera fecha de la Liga Argentina Femenina (LAF), oportunidad en la que Sonder volvió a ganar en sus dos presentaciones para encabezar la tabla de posiciones en soledad.

Voley2 Las chicas de Sonder estuvieron afiladas, vencieron primero a Boca y después a River.

En el primer partido del fin de semana venció en La Fábrica a Boca Juniors 3-0 con parciales de 25/23, 25/23 y 25/19. Luego se midió con River Plate, en el cierre de la fecha y se impuso por 3-1 (25/18, 25/18, 21/25 y 25/20).

Náutico Sportivo Avellaneda, en tanto, no logra hacer pie en la presente liga. Cayó en el Microestadio Velazco ante River Plate por 1-3 con parciales 25/13 12/25 16/25 19/25 y luego corrió la misma suerte ante Boca Juniors, también por 1-3 (12/25 25/22 22/25 21/25). Con estos resultados, el equipo del barrio Lisandro de la Torre bajó al 12º puesto en la tabla de posiciones.

En los restantes partidos los resultados fueron: Bahiense del Norte 0, Gimnasia y Esgrima La Plata 3 (16/25, 15/25 y 13/25); San Lorenzo 2, Club Atlético y Biblioteca Bell 3 (21/25 25/22 23/25 25/21 11/15); Banco Provincia La Plata 3, Instituto 1 (25/14 22/25 25/13 25/17); Ferro Carril Oeste 3, Vélez Sarsfield 1 (25/21 17/25 25/18 25/22); Banco Provincia La Plata 1, Club Atlético y Biblioteca Bell 3 (22/25, 23/25, 25/23 y 20/25); San Lorenzo 3, Instituto 0 (25/19 25/21 25/13) y Bahiense del Norte 3, Estudiantes 2 (22/25 25/18, 25/20, 17/25 y 16/14).

En la próxima fecha, Bahiense del Norte llegará a Rosario para enfrentar a Sonder el 7 de febrero y a Náutico un día después.