Reserva: cómo les fue en el debut del Apertura 2026 del torneo Proyección a Newell's y a Central

Newell's recibió a Huracán y Central visitó a San Lorenzo en la primera fecha del Apertura 2026 del Torneo Proyección

3 de febrero 2026 · 19:15hs
Los pibes de Newell's y Central comenzaron su camino en el Torneo Proyección.

Los equipos rosarinos hicieron su estreno en el torneo de reserva. En el Apertura 2026 del Torneo Proyección. Newell's enfrentó a Huracán en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, mientras que Central jugó como visitante frente a San Lorenzo en la cancha auxiliar que está al lado del Pedro Bidegain.

Tanto los leprosos como los canallas se quedaron con las manos vacías. Los rojinegros, tras ir ganando por 1 a 0, perdieron por 4 a 1. Mientras que los auriazules cayeron 2 a 1 y estuvieron cerca del empate.

Derrota de Newell's contra Huracán

Los rojinegros comenzaron ganando el partido ante Huracán con gol de Gino Podestá, de cabeza, luego de un saque de esquina que peinó Felipe Viola en el primer palo a los 7'. Pero desde allí el visitante comenzó a manejar los hilos del partido y a transformar al arquero Josué Reinatti en figura.

Con el correr de los minutos comenzaron a llegar los goles del equipo visitante quienes se fueron al descanso ganando 2 a 1 y en el complemento anotaron dos tantos más para redondear la goleada.

El conjunto de Lucas Bernardi formó con: Josué Reinatti; Tomás Viola, Mateo Delamer, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Máximo Ramón (65’ Gino Mutti), Alejo Torres (56’ Alan Mereles) y Sebastián Montero (56’ Thomas Ríos); Gino Podestá (65’ Paulo Valentini), Francisco Scarpeccio y Mateo Villalba (56’ Blas Benedetto)

Quedaron en el banco: Jeremías Robledo, Valentino Barrios, Gino Barrio, Alejo Velacoz, Ciro Vella, Andrew Pereira y Jeremías Morales.

Caída de Central frente a San Lorenzo

Central sufrió en el primer tiempo y se fue perdieron 2 a 0. En el complemento los auriazules cambiaron el chip, lograron el descuento a través de Lisandro Duarte, el punto más alto de los canallas, pero terminaron perdiendo 2 a 1.

El equipo dirigido por Mario Pobersnik salió a la cancha con Ezequiel Zapata; Elías Verón, Marcos Vicente, Franco Castorani y Leonardo Ríos (81' Valentín Becerra); Kevin Gutiérrez (74' Joaquín Espina), Lucas Ramos López y Tomás Salteño (57' Joaquín Ferraris); Lisandro Duarte (81' Paulo Bustos), Thiago Ponce y Marcelo Cabrera (57' Ignacio Moreno).

Como suplentes quedaron: Bautista San Martín, Elián Pizzi, Santiago Burgos, Hernán López y Juan Ignacio Guzmán.

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3 y es el único invicto en la Liga Nacional de Vóley

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

