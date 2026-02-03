La Capital | El Mundo | operación

"Operación Bolsa de Basura": polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU

Los nombres envían un mensaje de que los inmigrantes son “infrahumanos”, dijeron políticos demócratas

3 de febrero 2026 · 20:01hs
Operación Bolsa de Basura: polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU

Operación Bolsa de Basura en Florida. Operación Catahoula Crunch (también conocida como Limpieza del Pantano) en Luisiana. Operación Pesca del Día en Maine. Los nombres mordaces y a veces burlones que el Departamento de Seguridad Nacional le dio a sus operativos provoca opiniones polarizadas. Las reacciones a menudo dependen de la afiliación política y del apoyo expreso a los allanamientos, que afectan mayormente a comunidades negras e hispanas.

Los nombres envían un mensaje de que los inmigrantes en Estados Unidos son “infrahumanos”, afirmó el congresista Jimmy Gomez, un demócrata de California. “Por eso tienen esos nombres repugnantes”, sostuvo. Los funcionarios del gobierno “ni siquiera usan ese tipo de lenguaje cuando realizan operaciones en el exterior, con algunos de los peores terroristas imaginables”.

Pero el congresista Brandon Gill cree que los nombres demuestran que el presidente Donald Trump se toma en serio la tarea de controlar la inmigración ilegal. “Creo que lo único que está haciendo es hacerles saber que seguimos siendo serios al respecto”, expresó el legislador republicano de Texas, y añadió: “Somos serios sobre mantener la frontera segura. Somos serios sobre deportar a los inmigrantes ilegales”.

Históricamente, los nombres para operaciones militares delicadas de Estados Unidos no fueron términos incisivos. En tiempos de guerra podían dar referencia correcta a la persona adecuada sin despertar sospechas en espías o en el papel, explicó Michael O’Hanlon, director de investigación en política exterior en la Institución Brookings y autor de varios libros sobre historia militar y estrategia de defensa de Estados Unidos. Citó planes de la era de la Segunda Guerra Mundial como la Operación Market Garden (Jardín del Mercado) y la Operación Torch (Antorcha) como ejemplos.

En la era moderna, los nombres clave para las operaciones son una oportunidad para que un gobierno proyecte una imagen de su visión. Por ejemplo, el presidente George W. Bush habitualmente proponía nombres con el tema de la libertad. También pueden ser una oportunidad “para cantar victoria”. El gobierno de Trump nombró su campaña de bombardeos sobre Irán en 2025 como Operación Midnight Hammer (Martillo de Medianoche).

"Fanfarronería"

“A veces, cuando saben que van a ganar y quieren exhibir su beneficio político, usan un nombre algo vanaglorioso como ‘resolución absoluta’, que sólo pretende transmitir esta fanfarronería”, indicó O’Hanlon, y precisó: “Si alguna vez no estás seguro de las perspectivas, vas a intentar usar un nombre un poco más genérico o vago para que nadie pueda averiguar cómo será la misión de antemano”.

En el caso de las recientes redadas migratoria, los nombres comunican “su motivación, su propósito y, por lo tanto, su justificación”, agregó.

El gobierno también dio el mismo tratamiento a las instalaciones de detención de inmigrantes (Speedway Slammer en Indiana, Cornhusker Clink en Nebraska, Alligator Alcatraz y Deportation Depot en Florida) que fueron base de memes en internet.

“Pareciera que sólo están tratando de comercializar sus centros de detención de una manera provocadora”, señaló Héctor Díaz, un abogado de inmigración de Miami.

La Operación Pesca del Día, en Maine, inmediatamente provocó rechazo entre los legisladores demócratas. La congresista Chellie Pingree calificó el nombre como “racista y degradante” y afirmó que fue "una broma de mal gusto”.

