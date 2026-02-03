Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Un hombre de 36 años quedó en prisión preventiva imputado de homicidio tras atacar con un cuchillo al ex de su pareja en barrio Belgrano , herida que le causó la muerte en el lugar el miércoles de la semana pasada. El detenido, empleado en una empresa de logística, quedará bajo arresto cautelar por seis meses mientras avanza la investigación. El juez que presidió la primera audiencia por el caso rechazó, al menos en esta instancia inicial, el encuadre de legítima defensa .

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Patricio Saldutti imputó a Patricio Román V. como autor del homicidio de Eloy Guillermo Asnes . La semana pasada este hombre de 37 años discutió con su expareja tras presentarse en la casa de barrio Belgrano donde la mujer convivía con el acusado del crimen. Cuando Asnes se retiraba, según el relato fiscal, V. salió tras él con una cuchilla de cocina, lo corrió algunos metros y lo hirió en el tórax. Se trenzaron en una breve pelea a golpes hasta que el herido cayó sin vida en la cuadra de Marcos Paz al 6900.

La defensora pública María Laura Maenza propuso en la audiencia el encuadre de una legítima defensa o de un exceso en esa respuesta defensiva. Solicitó alternativas a la detención o salidas laborales para el acusado de 37 años, empleado en una empresa de logística como conductor de autoelevadores . El juez Federico Rébola, sin embargo, dispuso la prisión preventiva del imputado por seis meses y validó el planteo fiscal al imputar a V. como autor de un homicidio simple , con pena de 8 a 25 años de prisión.

Pelea, homicidio y detención

El fiscal lo acusó en esa instancia de “haber dado muerte de forma intencional” a la víctima el pasado miércoles 28 de enero. Ese día, según planteó Saldutti, Eloy Asnes llegó unos diez minutos antes de las 18 a la casa de Marcos Paz al 6900 donde vive su ex con los dos hijos menores de edad de ambos. Luego de una conversación en la vereda, el hombre se retiró caminando junto a sus hijos y en ese momento se inició una fuerte discusión con la mujer.

Entonces apareció en escena V. portando en la mano derecha un arma blanca que, según los primeros reportes policiales sobre el caso, era un cuchillo de mesa dentado. De acuerdo con la reconstrucción fiscal del caso, el hombre salió corriendo de la casa, persiguió a Asnes y le asestó una puñalada en el tórax. Luego hubo un forcejeo entre los dos hombres y una breve gresca hasta que V. regresó hacia el domicilio, mientras la víctima se desplomaba en el piso con el pecho cubierto de sangre.

Así lo encontraron los efectivos del Comando Radioeléctrico y médicos de una unidad de emergencias que llegaron al lugar tras el llamado de vecinos. Constataron una herida de arma blanca en el hemitórax anterior izquierdo. Luego de realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar declararon su muerte en el lugar del hecho.

Los policías detuvieron a V. dentro de la casa y le incautaron un bolso de ropa, vestimenta de la víctima y un cuchillo de mesa tipo Tramontina. En la audiencia judicial el imputado aceptó declarar sobre lo sucedido sin responder preguntas. La medida cautelar dispuesta vencerá el 28 de julio.