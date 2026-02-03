La Capital | Policiales | preso

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Patricio Román V. fue imputado de homicidio simple tras perseguir y apuñalar a Eloy Asnes en Marcos Paz al 6900. Le dictaron la prisión preventiva por seis meses

3 de febrero 2026 · 17:37hs
Eloy Asnes recibió una puñalada letal en el tórax en la cuadra de Marcos Paz al 6900. 

Captura de TV (Telefé Rosario)

Eloy Asnes recibió una puñalada letal en el tórax en la cuadra de Marcos Paz al 6900. 

Un hombre de 36 años quedó en prisión preventiva imputado de homicidio tras atacar con un cuchillo al ex de su pareja en barrio Belgrano, herida que le causó la muerte en el lugar el miércoles de la semana pasada. El detenido, empleado en una empresa de logística, quedará bajo arresto cautelar por seis meses mientras avanza la investigación. El juez que presidió la primera audiencia por el caso rechazó, al menos en esta instancia inicial, el encuadre de legítima defensa.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Patricio Saldutti imputó a Patricio Román V. como autor del homicidio de Eloy Guillermo Asnes. La semana pasada este hombre de 37 años discutió con su expareja tras presentarse en la casa de barrio Belgrano donde la mujer convivía con el acusado del crimen. Cuando Asnes se retiraba, según el relato fiscal, V. salió tras él con una cuchilla de cocina, lo corrió algunos metros y lo hirió en el tórax. Se trenzaron en una breve pelea a golpes hasta que el herido cayó sin vida en la cuadra de Marcos Paz al 6900.

>>Leer más: Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

La defensora pública María Laura Maenza propuso en la audiencia el encuadre de una legítima defensa o de un exceso en esa respuesta defensiva. Solicitó alternativas a la detención o salidas laborales para el acusado de 37 años, empleado en una empresa de logística como conductor de autoelevadores. El juez Federico Rébola, sin embargo, dispuso la prisión preventiva del imputado por seis meses y validó el planteo fiscal al imputar a V. como autor de un homicidio simple, con pena de 8 a 25 años de prisión.

Pelea, homicidio y detención

El fiscal lo acusó en esa instancia de “haber dado muerte de forma intencional” a la víctima el pasado miércoles 28 de enero. Ese día, según planteó Saldutti, Eloy Asnes llegó unos diez minutos antes de las 18 a la casa de Marcos Paz al 6900 donde vive su ex con los dos hijos menores de edad de ambos. Luego de una conversación en la vereda, el hombre se retiró caminando junto a sus hijos y en ese momento se inició una fuerte discusión con la mujer.

>>Leer más: Barrio Belgrano: una pelea entre vecinos terminó con un hombre muerto

Entonces apareció en escena V. portando en la mano derecha un arma blanca que, según los primeros reportes policiales sobre el caso, era un cuchillo de mesa dentado. De acuerdo con la reconstrucción fiscal del caso, el hombre salió corriendo de la casa, persiguió a Asnes y le asestó una puñalada en el tórax. Luego hubo un forcejeo entre los dos hombres y una breve gresca hasta que V. regresó hacia el domicilio, mientras la víctima se desplomaba en el piso con el pecho cubierto de sangre.

Así lo encontraron los efectivos del Comando Radioeléctrico y médicos de una unidad de emergencias que llegaron al lugar tras el llamado de vecinos. Constataron una herida de arma blanca en el hemitórax anterior izquierdo. Luego de realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar declararon su muerte en el lugar del hecho.

Los policías detuvieron a V. dentro de la casa y le incautaron un bolso de ropa, vestimenta de la víctima y un cuchillo de mesa tipo Tramontina. En la audiencia judicial el imputado aceptó declarar sobre lo sucedido sin responder preguntas. La medida cautelar dispuesta vencerá el 28 de julio.

Noticias relacionadas
Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo.

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

Los sospechosos por el crimen de Yair González fueron apresados por la TOE en un allanamiento realizado en Pedro Lino Funes al 2300.

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

En los dos robos los delincuentes se desplazaron por los caminos interiores del barrio Privado

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

El supermercado chino de zona sur donde sucedió el incidente 

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El próximo rival de Newells se mantiene invicto y con el arco cerrado

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

Lo último

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

Al inicio del juicio por el doble femicidio de las hermanas Gorosito el fiscal Patricio Saldutti argumentó la calificación contra tres hombres acusados

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Pullaro recorrió el Rosario Challenger: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro recorrió el Rosario Challenger: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027
Ovación

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El próximo rival de Newells se mantiene invicto y con el arco cerrado

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

Ovación
Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección
Ovación

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3 y es el único invicto en la Liga Nacional de Vóley

Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3 y es el único invicto en la Liga Nacional de Vóley

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus cuentas pendientes

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

Policiales
Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

La Ciudad
Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos
POLICIALES

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio
La Ciudad

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Por Luis Emilio Blanco
La Región

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón
POLICIALES

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo
LA CIUDAD

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas
Información General

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas

Buscan a joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Imputaron como miembro de Los Menores a Carlos Polli Tévez
Policiales

Imputaron como miembro de Los Menores a Carlos "Polli" Tévez

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas
Policiales

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela