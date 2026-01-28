La Capital | Política | Pullaro

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

El gobernador enfatizó que se trata de una posición sostenida desde hace años, incluso antes de que el tema irrumpiera en la agenda política nacional

28 de enero 2026 · 15:49hs
El gobernador volvió a hablar sobre la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El gobernador volvió a hablar sobre la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad.

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a referirse este miércoles a la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad. En ese sentido, dijo que se trata de una posición sostenida desde hace años, incluso antes de que el tema ingresara de lleno en la agenda política nacional.

“Cuando empecé a hablar de la baja de imputabilidad, hace unos 6 o 7 años, fui muy criticado por todo lo que era el sistema garantista judicial y político que había en la Argentina”, recordó el mandatario, al señalar que ya planteaba esta discusión cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad de la provincia.

En ese marco, enfatizó: “No es un tema coyuntural ni de agenda política por el caso Jeremías (Monzón). Lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad de la provincia, desde la dificultad de la construcción de una política pública que tiene que ver con la seguridad pública, y la dificultad que tiene el Estado de poder encarcelar, detener y aislar de la sociedad a personas que cometen delitos violentos extremos”.

Pullaro resaltó que su posición responde a una problemática estructural. “No es que lo hago ahora por el caso Jeremías. Lo hice desde que fui ministro de Seguridad y cuando no tenía ningún tipo de herramienta para aislar a sicarios menores que eran tomados por organizaciones criminales para cometer estos delitos”, rememoró.

>>Leer más: Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Luego advirtió: “Vemos cómo las organizaciones criminales se jactan de tener menores para cometer delitos violentos. Entonces, el Estado no puede ser el Estado bobo”.

“En Santa Fe tenemos muchas herramientas: hay 26 mil chicos en el programa Nueva Oportunidad a los que les damos una beca, les hacemos acompañamiento y los vamos a buscar. Tenemos los programas Abre, Abre Familia, vamos a buscar a los chicos para que puedan participar de talleres y volver a la escuela. Por eso también bajó la violencia”, explicó.

Sin embargo, Pullaro advirtió que “hay chicos que cometen delitos violentos, que son cooptados por organizaciones criminales y utilizados como recursos porque no se los puede meter a la cárcel”.

A un delito de mayor, una condena de mayor

El jefe de la Casa Gris fue categórico al fijar su posición: “Creo que un delito de persona mayor tiene que tener una condena de mayor, y que la baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino por delito”.

En esa línea, explicó: “El homicidio está sancionado cultural y moralmente en la sociedad desde que sos un niño. Entonces, claramente, todos saben la acción negativa que están llevando adelante. Ni siquiera hablo de límites de edad, hablo de tipos de delito y de la intención del delito, del dolo, que eso pueda marcar la pena con la cual se tiene que tratar”.

El gobernador sostuvo que el marco legal debe actualizarse frente a las nuevas formas del delito. “La ley y la norma nos tienen que dar herramientas a quienes queremos seguir bajando la violencia para poder encarcelar y aislar de la sociedad a los violentos”, indicó.

Sobre el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, confirmó que, si es convocado, estará presente.

"Voy a hablar con los legisladores de Provincias Unidas (PU) y les daré mi posición, que no significa que sea la posición de todos, pero sí las dificultades que tengo”, argumentó.

