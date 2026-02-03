Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe para que la Nación cobre sin sobrecostos el gas

El Enargás le dio la razón al reclamo de readecuar la tarifa a valores de Vaca Muerta y no a precio importado, pero por ahora no se cambia. La Justicia también avanza

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) rechazó formalmente la queja que había interpuesto la provincia de Santa Fe por la tarifa del gas industrial en su distrito, pero le dio la razón de fondo . El ente admite que hay necesidad de vincular las tarifas a los flujos de Vaca Muerta y no solo a precios del importado, pero establece que cualquier modificación estructural depende de un acuerdo integral y no se realizará ahora. Mientras, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) avanza con citaciones.

Hoy el suministro proviene mayormente de la Cuenca Neuquina, con un costo muy inferior al del gas importado de Bolivia, que es el que se tarifa. Por eso, a mediados de 2025 el gobierno santafesino presentó un pedido ante el Enargás, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Producción y el Ministerio de Desregulación del Estado para que se reconozca en el cálculo tarifario el nuevo predominio del gas neuquino en el centro y norte del país, con precios más competitivos.

Según el Enargás, el sistema actual atraviesa un "período de transición" y explica que un rediseño del sistema para que se refleje el mix de cuencas (Vaca Muerta 88% y Cuenca Austral 12%) como se pide requiere de inversiones en nueva infraestructura, lo que no permite ejecutarse de forma unilateral ni inmediata.

En ese razonamiento, el ente admite que "es necesario un cambio que se está analizando junto con la Secretaría de Energía, pero ello requiere de un rediseño y consenso de todas las partes para no incidir en los derechos emergentes de contratos vigentes". Eso fue leído por el gobierno provincial como una victoria: "Fuimos la única provincia que levantó la voz".

puccini1.jpg Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, reclamó por el gas para las industrias.

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, advierte que esa distorsión afecta la competitividad de las empresas y el bolsillo de los usuarios. Si se actualizara la metodología, las tarifas para grandes consumidores y compañías podrían reducirse hasta un 60%.

La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético: actualmente, más del 55 % del gas que llega a Santa Fe proviene de Vaca Muerta y menos del 45 % corresponde a gas importado de Bolivia. El precio en boca de pozo del gas neuquino es hasta tres veces más bajo que el boliviano.

Por otro lado, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) citará en las próximas semanas a directivos de las empresas del mercado de gas natural, tanto a representantes de firmas distribuidoras y transportistas del segmento regulado como a comercializadoras del segmento no regulado, para analizar si existió algún tipo de irregularidad en la venta de gas a industrias y estaciones de gas natural comprimido (GNC).

Según Ecojournal, el incremento de producción de shale gas para el abastecimiento interno provocó que muchos contratos de transporte firme se mantuvieran en rutas que ya no cuentan con gas real. Esa desconexión entre los contratos vigentes y la disponibilidad física de los gasoductos es el escenario que permitió que se facturaran precios atados a cuencas en retroceso cuando el fluido ya provenía mayoritariamente de la Cuenca Neuquina.