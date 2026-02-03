La Capital | Economía | Santa Fe

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe para que la Nación cobre sin sobrecostos el gas

El Enargás le dio la razón al reclamo de readecuar la tarifa a valores de Vaca Muerta y no a precio importado, pero por ahora no se cambia. La Justicia también avanza

3 de febrero 2026 · 17:53hs
Santa Fe reclama una readecuación de la tarifa de gas para industrias.

Santa Fe reclama una readecuación de la tarifa de gas para industrias.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) rechazó formalmente la queja que había interpuesto la provincia de Santa Fe por la tarifa del gas industrial en su distrito, pero le dio la razón de fondo. El ente admite que hay necesidad de vincular las tarifas a los flujos de Vaca Muerta y no solo a precios del importado, pero establece que cualquier modificación estructural depende de un acuerdo integral y no se realizará ahora. Mientras, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) avanza con citaciones.

Hoy el suministro proviene mayormente de la Cuenca Neuquina, con un costo muy inferior al del gas importado de Bolivia, que es el que se tarifa. Por eso, a mediados de 2025 el gobierno santafesino presentó un pedido ante el Enargás, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Producción y el Ministerio de Desregulación del Estado para que se reconozca en el cálculo tarifario el nuevo predominio del gas neuquino en el centro y norte del país, con precios más competitivos.

Según el Enargás, el sistema actual atraviesa un "período de transición" y explica que un rediseño del sistema para que se refleje el mix de cuencas (Vaca Muerta 88% y Cuenca Austral 12%) como se pide requiere de inversiones en nueva infraestructura, lo que no permite ejecutarse de forma unilateral ni inmediata.

Santa Fe y el gas

En ese razonamiento, el ente admite que "es necesario un cambio que se está analizando junto con la Secretaría de Energía, pero ello requiere de un rediseño y consenso de todas las partes para no incidir en los derechos emergentes de contratos vigentes". Eso fue leído por el gobierno provincial como una victoria: "Fuimos la única provincia que levantó la voz".

puccini1.jpg
Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, reclamó por el gas para las industrias.

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, reclamó por el gas para las industrias.

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, advierte que esa distorsión afecta la competitividad de las empresas y el bolsillo de los usuarios. Si se actualizara la metodología, las tarifas para grandes consumidores y compañías podrían reducirse hasta un 60%.

La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético: actualmente, más del 55 % del gas que llega a Santa Fe proviene de Vaca Muerta y menos del 45 % corresponde a gas importado de Bolivia. El precio en boca de pozo del gas neuquino es hasta tres veces más bajo que el boliviano.

Por otro lado, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) citará en las próximas semanas a directivos de las empresas del mercado de gas natural, tanto a representantes de firmas distribuidoras y transportistas del segmento regulado como a comercializadoras del segmento no regulado, para analizar si existió algún tipo de irregularidad en la venta de gas a industrias y estaciones de gas natural comprimido (GNC).

Según Ecojournal, el incremento de producción de shale gas para el abastecimiento interno provocó que muchos contratos de transporte firme se mantuvieran en rutas que ya no cuentan con gas real. Esa desconexión entre los contratos vigentes y la disponibilidad física de los gasoductos es el escenario que permitió que se facturaran precios atados a cuencas en retroceso cuando el fluido ya provenía mayoritariamente de la Cuenca Neuquina.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei llegará a San Lorenzo para el acto en conmemoración del combate.

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar

Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Qué dijo Pullaro sobre una posible visita de Milei a Santa Fe

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El próximo rival de Newells se mantiene invicto y con el arco cerrado

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

Lo último

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

Al inicio del juicio por el doble femicidio de las hermanas Gorosito el fiscal Patricio Saldutti argumentó la calificación contra tres hombres acusados

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Pullaro recorrió el Rosario Challenger: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro recorrió el Rosario Challenger: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027
Ovación

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El próximo rival de Newells se mantiene invicto y con el arco cerrado

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

Ovación
Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección
Ovación

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3 y es el único invicto en la Liga Nacional de Vóley

Sonder se quedó con el clásico ante Normal 3 y es el único invicto en la Liga Nacional de Vóley

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus cuentas pendientes

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

Policiales
Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

La Ciudad
Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos
POLICIALES

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio
La Ciudad

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Por Luis Emilio Blanco
La Región

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón
POLICIALES

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo
LA CIUDAD

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas
Información General

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas

Buscan a joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Imputaron como miembro de Los Menores a Carlos Polli Tévez
Policiales

Imputaron como miembro de Los Menores a Carlos "Polli" Tévez

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas
Policiales

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela